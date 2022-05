Évtizedek óta fogadja a vendégeket a Kálmán Terasz étterem. Tavaly október óta egy nagy múltra visszatekintő vendéglátós család, Némethék üzemeltetik a helyet. Mielőtt újra megnyitották az éttermet alaposan felújították a helyiségeket. Németh Ferenc, a Kálmán Terasz üzletvezetője elmondta, a konyha, az étterem és a terasz is megszépült, olyan helyet álmodtak meg, ahova a vendégek szívesen betérnek majd.

– A szezonális jellegű Balaton-parti vendéglátás volt a legfőbb tevékenységünk, bár korábban iskolabüfét is vezettünk – mondta Németh Ferenc. – Ám egyre nehezebb volt megoldani, hogy minden évben új alkalmazottakkal dolgozzunk. Ezért arra gondoltuk, a személyzetnek egy részét valahol „átteleltetjük”, és megpróbálunk állandó munkát adni nekik, valamint folyamatos bevételt igyekszünk biztosítani a cégünknek is – tette hozzá az étterem üzletvezetője.

Fotók. Németh András

Németh Ferenc kiemelte, elsősorban a családosoknak szeretnének megfelelni, és arra törekednek, hogy minél több rendezvényt tudjanak szervezni az étteremben. – Születésnapokat, halotti torokat és esküvőket is tudunk vállalni 60-65 főig – hangsúlyozta Németh Ferenc. – Egy olyan arculatot próbáltunk kialakítani, ami mindenki számára elérhető. Az árainkat is úgy határoztuk meg, hogy a kétkezi munkások is bátran bejöhessenek ebédelni, vacsorázni. Étlapunkon a magyaros ízeket részesítjük előnyben. Olyan „gyöngyszemeket” készítünk, amelyeket nagyon kedvelnek az emberek. Természetesen a gyerekek miatt nem maradhat le az étlapról a spagetti, viszont a pizza, a lángos és gírosz irányába nem szeretnénk elmenni – mondta.

Németh Ferenc hozzátette, a magyaros ételekhez megpróbálnak hazai alapanyagokat felhasználni. Szárnyas, szürke marha, sertés és halféleségek is szerepelnek a kínálatban, amelyeket rutinos szakácsok készítenek el.