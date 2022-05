Varga András kiemelte, ha lenne megfelelő eszköze a településnek, akkor nemcsak a bel-, hanem a külterületi utakat is gondoznák. Hozzátette, a két településrészt összekötő utat a közmunkások kaszálják, annak ellenére, hogy azt a Magyar Közútnak kellene. A vasúti átjárónál is levágják a füvet a MÁV helyett.

A közút kommunikációs osztálya megkeresésünkre elmondta, a Somogy megyei négy mérnökségük összesen 1680 kilométernyi út mentén, csaknem 12 és fél millió négyzetméternyi területet kaszál egy meghatározott ütemterv szerint. – A munkát speciálisan erre a célra beszerzett gépekkel és kaszával is felszerelhető többfunkciós járművekkel végezzük – mondta Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. – Az előírások szerint évente a főutakon a korona élen belül (a két padka közötti terület) legalább 3, a koronaélen kívül minimum 2 alkalommal, míg a mellékutakon korona élen belül legalább 2, koronaélen kívül minimum 1 alkalommal kaszálunk. Ha az erőforrásaink megengedik, és indokolt is, akkor az előírtnál gyakrabban is nekilátunk. Időjárástól függetlenül, mérnökségenként 3-4 célgépünk végzi folyamatosan a kaszálást a kezelésünkhöz tartozó úthálózaton – hangsúlyozta Pécsi Norbert Sándor.

A közút kommunikációs osztályvezetője hozzátette, április elején kezdték meg ezt a munkát, jelenleg az első körös kaszálások zajlanak.

Vannak gondozottabb térségek is a megyében. Babócsa, Mezőcsokonya és Lad környékén például nem magasodik gaz az út mentén. Pirosné Tamás Krisztina, Lad polgármestere elmondta, néhány helybéli elhanyagolja a portáját, és az utcafronton sem kaszálja le a füvet. Felszólítás után azonban eleget tesznek a kérésnek.

