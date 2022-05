Miután felkérték az ételek elkészítésére, kézhez kapta az ötvenegy receptet Szikra Gabriella. – Nagyon sok kultúra autentikus ételeit főztem le – mesélte élményeit a séf. – A legnehezebb az alapanyagok beszerzése volt, a fűszereket többnyire az internetről rendeltem, de komoly fejtörést okozott az is, miként juthatok igazán jó minőségű bárányhúshoz – mondta Szikra Gabriella. Hozzátette: nagyon örült a felkérésnek, mert így számos étellel megismerkedett. – Készült péládul pavlova torta, amiről számomra most derült ki, hogy nem az orosz kultúrából ered, hanem Új-Zélandhoz köthető – mesélte. – A fonyódi éttermében több autentikus ételt meg is kóstolhattak a vendégei. – Készítettünk dél-afrikai bobotie-t vagy más néven pásztorpitét, amely sütőben sült hú­s­­étel sokféle fűszerrel ízesítve – mondta el Szikra Gabriella. Hozzátette: nagy kedvence volt a svédek semla elnevezésű marcipános- tejszínes desszertje, amely egy töltött zsemlére hasonlít. Készített például spanyol Minestrone levest és olasz ossobuco ragut is.



– Négy napon át ki sem jöttem a konyhából, reggel nyolckor nekiálltam és este kilenc, tíz körül végeztem – mesélte mosolyogva. – Mivel recept alapján főztünk, nem tudtuk mi fog kisülni belőle.

Korábban az Így főz a Balaton című kiadványban szerepelt saját receptjével, ezt követően keresték meg, hogy az Így főz a világ című konyhai utazáson vegyen részt. – Nem csak egy adagot főztünk az ételekből, óriási élmény volt ezeket megkóstolni – emelte ki Szikra Gabriella.



A balatoni séf Fonyódon A Konyhám Stúdió 365 éttermében tevékenykedik, amely vendéglátó egység nemcsak nyáron, hanem egész évben várja vendégeit. Június közepén pedig nyitják a balatonfenyvesi strandbüféjüket is. A balatoni séf a jól bevált strand­ételek mellett idén is készül újdonsággal a nyári szezonra.





Fotók: MW