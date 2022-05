– Hatalmas vihar söpört végig péntek éjjel a településen, a villám csapott a templom toronyba, amelynek darabjai betörték a cserép tetőt is – mondta el Perák Balázs, a csokonyavisontai templomok gondnoka. Hozzátette: Debrecenből és Veszprémből is érkezett segítség, hogy a tetőről levegyék a nagy súlyú 1939-ben épített harangot.

Kedden délután Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is ellátogatott a viharkárt szenvedett templomhoz. Elmondta: a napokban a biztosító felméri a károkat, valamint a kormányzati templomfelújítás programból 15 millió forintja maradt a helyi református közösségnek és egy országos gyűjtés is indult a helyreállítás érdekében. – Mindezek függvényében a csokonyavisontaiak számíthatnak az állami segítségre, nem hagyhatjuk magukra honfitársainkat, egyházainkat, amikor bajban vannak, segíteni fogunk a helyreállításban – emelte ki Soltész Miklós csokonyavisontán.



Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője elmondta: az elmúlt héten két nagy vihar is dúlt választókerületében. Komoly károk keletkeztek a lakóházak tetőszerkezetében, a mezőgazdaságban és a középületekben is. – Az első pillanattól kezdve óriási összefogás mutatkozott és erős reményünk van, hogy a károkat közösen helyre tudjuk állítani – emelte ki a képviselő. Megjegyezte: több somogyi parókia ablaka is kitört, valamint a kiskorpádi templomot is megrongálta a vihar.



Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese elmondta: megtörtént a sérült torony eltávolítása, ezt követően a tetőszerkezet fóliázását is elvégezték. – Sok katolikus testvérünk is jelezte, hogy szeretnének segíteni, bízunk benne, hogy a 60-70 tagú gyülekezet mielőbb egy új templomtoronynak örülhet – tette hozzá az esperes.