Általában ruhaadományt gyűjt a rászorulóknak, vagy élménydús napot szervez részükre, így történt legutóbb is. A nagyatádi 63. Bázison szervezett – Vlasics Zoltán tulajdonos engedélyével – emlékezetes napot a gyerekeknek a „CosHelp” csoport segítségével.

Honfi Júlia a csoport ügyvezetője és szervezője elmondta, hogy 2013-tól igyekeznek szebbé tenni az arra rászoruló gyerekek mindennapjait a kórházakban és egyéb helyszíneken. 2016-tól szerepelnek ezen a néven, és 2019-től már egyesületi szinten visznek vidámságot jelmezes látogatásaikkal. A gyerekek fogócskáztak, bújócskáztak, játszottak Hamupipőkével, Hófehérkével, Ariellel és Leila hercegnővel, megmásztak egy harcjárművet a Pókemberrel és Deadpool-lal, barátkoztak Birodalmi Rohamosztagosokkal. Az évek során már legalább ötven főt sikerült megnyerni a jelmezes látogatásokra. A „kemény mag”, akik állandó résztvevői a rendezvényeknek 10-15 fő, valamennyien önkéntesek, ezért néha jól jön egy kis támogatás, „benzinpénz”.

Nagyatádra is már 2019. óta látogatnak. Ide is szívesen jönnek, már sok ismerősre és barátra tettek szert Márti segítségével. Jó volt látni ennyi vidám gyermeket a bázison, ahova Pestről, Pécsről, Kaposvárról és Szombathelyről érkeztek most jelmezesek. Hatalmas öröm töltötte el a gyerekek szívét, amikor meghallották a motorosok közeledését, ami nagy élményt nyújtott számunkra is.