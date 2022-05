Hogy a helyi roma közösséget összefogják, hagyományőrző cigánybált tartottak Ádándon, immár a harmadik alkalommal.

Az Ádándi Roma Kisebbségi Önkormányzat segítségével a helyi művelődési ház biztosított helyszínt a rendezvénynek. Sztárfellépőket hoztak a kistelepülésre, egy állandó zenekar mellett Sihell Ferryvel és Varga Irénnel, az interneten a botrányaival hódító komikus-énekesnővel találkozhattak. Rengetegen táncoltak a bálban, köztük kisgyermekek is.

Mintegy százan voltak kíváncsiak a produkcióra, köztük szép számmal nem romák is. Jó hangulatban telt az este, és Varga Irén nem mutatta meg botrányhős oldalát, tudtuk meg a szervezőktől. Az ádándi cigánybálba meghívást kapott a sonline.hu is, munkatársunk videóban rögzítette a történteket, bemutatva azt, hogyan szórakozik az esten összegyűlt közönség. K. G.