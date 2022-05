Az Esztergom-Visegrád-Szentendre úti célról kénytelen volt lemondani Kertész Gabriella, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanára és nyolcadikos osztálya. – Először 380, két hét múlva 480, most pedig már 520 forintba kerülne egy kilométer megtétele busszal, plusz a forgalmi adó. Egy diáknak 12 ezer forint lenne csak a buszköltsége és akkor még nem ettek a gyerekek, nem szálltunk meg sehol, és belépődíjat sem fizettünk. A két napos kirándulás 22 ezer forintba kerülne a szülőknek – mondta Kertész Gabriella.

– Nyolcadikban a ballagás, a fotózás is pluszkiadást jelent a családoknak. Miután végigtelefonáltam a busztársaságokat, jobbnak láttam más úti célt választani. A kétnapos kiránduláshoz ragaszkodtunk a nyolc év lezárásaként, ám a városnézésről letettünk. A közelbe megyünk, a Sziágyi Erdei Iskolát választottuk. Fejenként 11 ezer forintból fogunk kijönni – mondta az osztályfőnök, aki szerint épp az egyik legmeghatározóbb élmény, a hosszú buszozás veszik el a kirándulásból.

Flóriánné Freiszberger Andrea, a barcsi Deák-iskola osztályfőnöke elsős osztályát viszi Sziágyra, az erdei iskolába. – Két éve a korábbi osztályomat is ide vittem – mondta. – Azóta 30 százalékkal emelkedtek a költségek. A buszköltség 20 ezer forinttal nőtt a két évvel korábbihoz képest.

– Az elmúlt két évben a járvány miatt egyáltalán nem voltak osztálykirándulások, az idén azonban beindultak. Persze kevesebben ülnek buszra, s ők is rövidebb távra mennek – mondta Németh József, a Németh Travel vezetője. – Korábban az Északi-Középhegység, Eger, Sopron volt, most Pécs, Szigetvár az úti cél.

– Hallottam már kilencszáz forintos kilométerpénzről is – mondta Orbán Tibor, aki szintén buszos utaztatást vállal. – Annak ellenére, hogy a busz­sofőrök a közúti baleseteknek még a tizedét sem okozzák, január elsejétől buszonként egymillió forint a biztosítás. Az alkatrészek ára is iszonyatos és a gumik költsége is elszállt: egy kerékre 200 ezer forintba kerül, és buszonként hat kell. Az üzemanyag literje pedig 600–700 forintba kerül. Ezt sajnos az utas, jelen esetben a diákok fizetik meg. Korábban egy Kaposvár–Budapest távot 200 ezer forintból megtettünk, jelenleg ugyanez 400 ezer forintba kerül – mondta Orbán Tibor.



Egy jó ötlet kell

Van lehetőség akár ingyenes, háromnapos osztálykirándulásra is eljutni. – Aki tudja, igyekszik kihasználni az ingyenes, vagy támogatott lehetőségeket. Ilyen a zánkai Erzsébet-tábor, ahol tavasszal és ősszel háromnapos, „ottalvós” osztálykirándulást lehet állami támogatással igénybe venni. Erre ugyan pályázni kell, de érdemes megpróbálni – mondta Bencéné Németh Bernadett, a barcsi Deák-iskola igazgatója.

Sokan a Lázár Ervin Program keretében mennek szintén államilag támogatott kirándulásra. A Határtalanul Program pedig ötnapos osztálykirándulást finanszíroz a hetedik évfolyamosoknak a Kárpát-medence magyarlakta területein. Minden korábbinál nagyobb összeggel folytatódik az idén is a somogyi gyermekek kirándulását támogató Szülőföldem Somogyország Program, amelyre június 15-ig jelentkezhetnek a települési és települési nemzetiségi önkormányzatok.