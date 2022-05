– A településünk az elmúlt húsz évben mindig gondozott volt és szeretnénk, ha az is maradna – mondta Varga András Várda polgármestere. – Ezt azonban nagyon nehéz megoldani, mert kevés közmunkásunk van. Jelenleg csak 8 embernek adunk munkát, ami a tavalyinak pont a fele. Volt olyan év, amikor 24-28 embert is foglalkoztattunk – emelte ki a falu vezetője.

Varga András elmondta, ha akarnának se tudnának több embert felvenni a közmunka­programba. Az elmúlt időszakban nagyon sokan helyezkedtek el az elsődleges munkaerőpiacon, ahol napi nyolc órában jóval többet visznek haza, mint közmunkásként. A várdai polgármester hozzátette, nemcsak a közterületeket gondozzák, hanem sok egyedül élő, idős embernek is segítenek füvet nyírni. Ennyi feladatot azonban már nem tudnak vállalni a közmunkások, ezért kértek segítséget a helyiektől. Varga András hangsúlyozta, akik saját gépeikkel beállnak füvet nyírni, azoknak megtérítik az üzemanyagköltséget.

Vésén még rosszabb a helyzet. A településen jelenleg csak hárman dolgoznak a programban. Bertók László polgármester elmondta, tavaly tíz embernek adtak munkát, idén viszont nem tudtak több dolgozót felvenni. – Egyfelől ez jó, mert azt jelenti, hogy sokan találtak maguknak jobban fizető munkát – hangsúlyozta a település polgármestere. – Van, aki az építőiparban dolgozik jelenleg és segédmunkásként megkeresi a 200 ezer forintot is, ami jóval több mint a közmunkásbér – mondta Bertók László.

Az önkormányzat dolgozói korábban az idős emberek portáit is lekaszálták, idén azonban erre már nem lesz idejük. A polgármester hozzátette, nagyon nehéz megszervezni azt, hogy a faluban mindenhol le tudják nyírni a füvet, ezért elképzelhető, hogy külsős vállalkozót is be kell vonniuk majd a munkába. A közfoglalkoztatási portálon elérhető adatok szerint, 2016-ban majdnem 11 ezren dolgoztak a közmunka­programban Somogyban. Ezután évről évre egyre kevesebben, az idei februári adatok szerint csaknem 3300-an.





Fotó: Lang Róbert

Ötödével kevesebben dolgoznak

Két temetőt, több parkot, a nárciszost és az elhagyott házak környékét is gondozni kell a babócsai közmunkásoknak. A munkát 16-an látják el, rajtuk kívül azonban még 10-en tevékenykednek egy másik közmunkaprogramban. Jáger Gábor polgármester elmondta, nagyon kevés férfi dolgozója van, ezért a nők is gyakran nyírják a füvet a településen. – Nyolc évvel ezelőtt 130 közmunkás is dolgozott Babócsán, de akkor többféle program működött a faluban – mondta.