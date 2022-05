Az eperpalánta terméséért is sokat kértek a piacon. Egykilónyi kiskorpádi és csökölyi szamóca átlagosan 2200 forintba került kilónként. A népszerű édes gyümölcs több kofa kínálatában is szerepelt. Elmondásuk szerint, a vásárlók hiába sokallják az árát, egy-egy doboznyit azért belecsempésznek a kosarukba. A „sláger” termékek iránt is nagy volt a kereslet a piacon. A somogysárdi illatozó zöldhagymát 250 forintért lehetett beszerezni, a retek csomójáért 300, a zöldsaláta darabjáért 200-250 forintot kértek el. A piac egyik legidősebb árusa is sok földi jóval töltötte meg asztalát. A szilvásszentmártoni asszony szárított medvehagymával és zsályával csábította vásárlóit, de diót, babot, zöldségféléket és illatos, frissen szedett gyöngyvirágot is lehetett venni nála.