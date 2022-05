Piaci körkép 4 órája

Eperillatú sorok között zsenge cukorborsók csalogatták a vásárlót

Zsenge cukorborsó és kovászolni való uborka friss kaporral is landolt a kosarakba a kaposvári nagypiacon pénteken. Sokan keresték az epret, cseresznyét is, de a jég verte palántákat is pótolták a vásárlók.

Góz Lilla Góz Lilla

– Azok a a palántáim maradtak épek, amelyek itt maradtak a piacon az asztal alatt – mondta el Szili Dezső, akinek kertjében nagy pusztítást végzett a jég. Hozzátette: sokan keresik a paprika és paradicsom palántákat, hogy pótolják a veszteséget. Forrás: Lang R. – Egy hét alatt nem adtam el annyi palántát, mint pénteken – tette hozzá az őstermelő. Nem csak a palántákat, hanem a letört virágok helyett is keresték az új, egészségeset. A muskátlikat és a petúniákat pótolták a legtöbben. Jól fogyott az eper és a cseresznye is és negyed kilót meghaladó vargányák sorakoztak a standokon. Forrás: Lang R. – Hatezer forint kilója, jót tett az eső, szépeket találtam – mondta el Kuti Sándorné, aki Somogysárdról érkezett kalaposaival. Ezerkétszáz forintért már kaphattunk zsenge cukorborsót, hatszáz forintért pedig uborkát, amely mellé keresett volt a friss kapor is. – A szüleimmel termelek uborkát Barcson, most szedtünk először a fóliából és nyár végéig bízom benne, hogy ilyen szép marad a termés – mondta el Kálsecz Konrád őstermelő.

Eperillatú piactúrán jártunk Fotók: Lang Róbert

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2022. május 27. Eper magyar 1300 Ft/kg-tól Cseresznye 1200 Ft/kg-tól Új káposzta 450 Ft/kg-tól Új kelkáposzta 498 Ft/kg-tól Új burgonya 450 Ft/kg-tól Új hagyma 100 Ft/csomótól Hónapos retek 100 Ft/csomótól Saláta 280 Ft/db-tól Cukkíni 850 Ft/kg-tól Főző tök 650 Ft/kg-tól Lecsópaprika 500 Ft/kg-tól Zöldborsó 1200 Ft/kg-tól Karfiol 590 Ft/kg-tól Új vegyes zöldség 450 Ft/csomótól Új petrezselyem 500 Ft/csomótól Jégvirág 200 Ft/db-tól Bársonyvirág 220 Ft/db-tól Szegfű 400 Ft/db-tól Muskátli álló 400 Ft/db-tól Muskátli félfutó 300 Ft/db-tól Petúnia félfutó 300 Ft/db-tól Szúnyogűző 200 Ft/db-tól Eperpalánta csüngő 500 Ft/db-tól Margaréta 600 Ft/db-tól Paprika palánta szálas 40 Ft/száltól Paprika palánta tápkockás 250 Ft/db-tól Paradicsom palánta 250 Ft/db-tól Zeller palánta 100 Ft/db-tól Sertéscomb 1420 Ft/kg-tól Sertés hátsó csülök 1199 Ft/kg-tól Sertés tarja csont nélkül 2200 Ft/kg-tól Csirke nagymellfilé 1449 Ft/kg-tól Csirke egészcomb 689 Ft/kg-tól Egész csirke 759 Ft/kg-tól







Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!