Egy évtizeddel ezelőtt kezdett spárgatermesztésbe Bánó Sándor. Rádpusztán négyezer négyzetméteren áprilistól júniusig szedik a növényt.



– A homokos-löszös talajt kedveli, ahol magas a talajvíz, Németországban például folyópartokon termesztik – mondta el a balatonszemesi termelő. Először elvetik a spárgamagokat, majd kipalántázzák, egy év után kiveszik a magoncot, azt kell elültetni, amely két év múlva fordul termőre. Csepegtető öntözéssel táplálták a növényt. – Kizárólag zöld spárgát termelünk, ugyanis a fehér fajtához komoly géppark kell, egy úgynevezett buckázó, amely a földből kiszedi a szárakat – tette hozzá a termelő. Bánó Sándor azt mondja, figyelni kell a spárgabogárra, mert ha megjelenik, megeszi a hajtásokat, kárt okozva az ültetvényen.



A spárgatermesztés nagyon kézimunka-igényes, s egyre nehezebb idénymunkást találni még a Balaton környékén is. – Áprilistól júniusig szedünk napi 25-30 kilónyi spárgát. A rokonság, sógornőm és unokahúgaim nélkül nem tudnánk a szedést elvégezni – avatott be a munkaszervezésbe. Megjegyezte: hűtőházba kerül a növény, és akár egy hónapig is friss marad. A szálakat átlagosan 18-20 centiméteresre vágják vissza egy speciális eszközzel, utána ládákba rakják szellősen, hogy ne törjenek.



A zöldségek divatos királya



Csapody Balázs a kezdetek óta visszatérő vásárlója Bánó Sándornak. – Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy helyi és szezonális alapanyagokat használjunk fel az étteremben, a Rádpusztán termelt spárga kiváló minőségű, és nagyon szeretik a vendégeink – mondta el a Kistücsök Étterem tulajdonosa. Hozzátette: nagyon sokrétű a spárga felhasználása. – Készítünk belőle salátát bodzavinegrettel, eperrel, levest zöldborsóval, krémet, párolva pedig kiváló köret például halételek mellé – sorolta a kínálatot Csapody Balázs.



Gyógynövényként is jól ismerik



– Nagyon szeretem párolva, a nejem levesben kedveli a legjobban – mondta el Bánó Sándor. A spárga fogyasztása nagyon egészséges, enyhe vízhajtó hatása van, és jó hatással van a teljes keringési rendszerre. Tisztító hatású, egykor a vesekő természetes eltávolítójaként is alkalmazták. A régi füveskönyvek beszámolnak arról is, hogy a spárgát gyógynövényként is tisztelték. Ugyanakkor elhanyagolható szénhidrát- és zsírtartalma, annál jelentősebb azonban a benne található rostok, vitaminok és ásványi anyagok mennyisége.



Bánó Sándornak az egész családja segít ilyenkor

Fotó: Kovács T.