A szentbeszédet Varga László megyés püspök mondta. A papság, a hívek és a világi notabilitások részvételével zajló ünnepi alkalom a négy éve, az akkor 25 éves Kaposvári Püspökség jubileumán meghirdetett egyházmegyei zsinat zárómiséje is volt, így Tomanek Péter püspöki irodaigazgató, visszatekintve a zsinat négy ülésszakára, mondott összegzést. Az egyházmegye lelki-spirituális életét (is) felfrissítő zsinati határozatok nemcsak az egyházmegye honlapján olvashatók; a nyár folyamán külön kiadványként is kézbe vehetők lesznek majd.