Ha ezt a szankciót bevezetnék, az súlyos ellátási gondokhoz vezethetne hazánkban, le kellene állítani gyárakat, üzemeket, korlátozni kellene a felhasználást, az üzemanyagok literára akár 800–1000 forintba kerülne. Megkérdeztük olvasóinkat, hogyan érintené őket az üzemanyagárak emelkedése.



– Most, hogy le akarom tenni a jogosítványt, eléggé befolyásolna a drága üzemanyag­ár, mert akkor annál többet kellene fizetnem a kocsira, így nem támogatom az olajembargó bevezetését – mondta Németh Afrodité Fatima.



– Egy-egy autóútról, kirándulásról biztosan le kellene mondanunk – mondta Karsai Balázs, aki családjával sétált a kaposvári belvárosban.

Az üzemanyagárak emelkedése az élelmiszerárak emelkedését is előidézheti. – Nincs jogosítványom, így az én életemet nem befolyásolja, de a családomét igen, addig nem aggódom, amíg nincs autóm. A mai napig megnézem, mit veszek le a polcról, pont most tapasztaltam, hogy egy italt, ami egy hónapja még 260 forint volt, most 320 forint az ára, iszonyatosan szöknek fel az árak – fűzte a kérdéshez Vecsernyés Máté.



– Szerintem Magyarország nem fog csatlakozni az olajembargóhoz, mert az olajfinomítói nem alkalmasak a más olaj felhasználására – mondta el véleményét lapunknak Nepusz László.