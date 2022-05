Elő az evezőkkel! 3 órája

Ezúttal evezőkkel és lapátokkal szelik át a Balatont

Nagyanyáink idejében még szekéren is átszelték a Balatont, de néhány éve átcsúszták a tavat, s minden évben átússzák. Tizenegy éve pedig már át is evezik. Ezt idén is megtehetik a vízisportok szerelmesei Fonyód és Badacsony között.

K.R. K.R.

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Badacsony és Fonyód közötti Balaton átevezést június 25-én. – Két távon mérhetik össze tudásukat idén a nevezők: a hagyományos Badacsony Fonyód távon kívül lesz egy maratoni útvonal is, amely Balatonfenyvest is érinti, ismertette a programot Lehel László, az esemény ötletgazdája. Hozzátette: bővült a kategóriák száma, így kajak, kenu, sárkányhajó, SUP és más evezős csónak kategóriában lehet indulni hölgyeknek és uraknak. – Javaslom azoknak, akik biztosan tudják, el szeretnének jönni, hogy minél gyorsabban nevezzenek, mivel a jelentkezést 500 nevezőnél lezárjuk, tette hozzá Lehel László. A szervezők abban bíznak, hogy az időjárás is az átevező oldalára áll és semmi sem akadályozza a rendezvény lebonyolítását. – A várvédők szellemei gondoskodnak a Fonyód előtti víz simaságáról ezen a napon. Komolyra fordítva a szót, előbbre hoztuk az átevezés időpontját, hogy nagyobb eséllyel kerüljük el a viharos időjárást, mondta Hidvégi József, polgármester. Hozzátette: a sport meghatározó Fonyód életében. – Mert hiszünk benne, hogy egészséges közösséget teremt. Fontos számunkra a sport népszerűsítése, ennek egyik módja a Balaton átevezés megszervezése volt, valamint az hogy csatlakoztunk a Kajak-Kenu Szövetség felhívására kajak-kenu pont létrehozására. S idén egy újabbat alakítunk ki szintén a városi strand területén, fogalmazott a városvezető. Fonyódot és Badacsonyt a Balaton összeköti a színes programokkal és közös sporteseményekkel is. –Ezek zászlóshajója a klasszikus Balaton átevezés a két település között. Elkötelezettek vagyunk településünk hagyományai és értékei iránt, valamint a Balaton és a vízisportok iránt. Településünk valamennyi strandja nem csak családbarát, de vízisport barát is, mondta Erdei Barnabás alpolgármester. A fonyódi kutyás strandon tartott keddi sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy idén először szerveznek egy szezonzáró evezős programot is. Augusztus 21-én Balaton-maraton evezős túrát hirdettek, amely 45 kilométer végigevezésével öleli körbe a tó nyugati medencéjét.

