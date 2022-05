Szombaton reggel fél tíztől figyelemfelhívó demonstrációt tartanak a helyiek a Bárdudvarnokhoz közeli nagypusztai szakaszon, ahol forgalomkorlátozásra kell számítani. Az érintett úton több baleset is történt az elmúlt időszakban, legutóbb egy halálos kimenetelű szerencsétlenségről számoltunk be. Az akció miatt fél tíztől felváltva mindkét sávot 45 percre lezárják, így az arra közlekedők forgalomkorlátozással kell hogy számoljanak. Korábban elérték a helyiek, hogy a 90-es helyett 50-es tábla kerüljön ki ám sokan még mindig száguldoznak itt, ezért most így hívják fel a figyelmet a problémára.