Gyerekkorától katonának készült, de kacskaringós úton jutott el a céljához. Otthona falain emléktárgyak és kitüntetések vallanak arról, hogy nem akármilyen hadfiak voltak az ősei.

– A felmenőim közül Mária Teréziáig sokan katonaviselt emberek voltak, köztük az édesapám és a nagyapám is – mondta büszkén. – Nagyatádon születtem, s az alsófokú iskoláimat is a városban, illetve Gyékényesen jártam ki, ahol a nagyszüleim is laktak – mondta.

– A Gyékényesen tartott családi összejöveteleken szinte csak katonai témákról, különösen a két világháborúról esett szó, én pedig szájtátva hallgattam a háborús történeteket. Ámulatba ejtett, amikor megtudtam, hogy a nagyszüleimnél volt elszállásolva az egykori szovjet parancsnok, a történelemkönyvekből is jól ismert Malinovszkij marsall. Mindezek után nem is tudtam elképzelni más életpályát magamnak a katonaságon kívül, de sajnos a volt ­horthysta tiszt fiaként osztályidegennek számítottam. „Gazdatiszt lehetsz, fiam, de katonatiszt nem!” – szokta mondani édesanyám, ezért aztán Kaposváron a mezőgazdasági technikumban tanultam tovább, amivel egy időre el is felejthettem az álmaimat – emlékezett Hortobágyi Ferenc. – Bár ugyanitt később felsőfokú képesítést is szereztem és agronómusként dolgozhattam, az élet azonban visszakacsintott rám: húsz­évesen behívtak a hadkiegészítő parancsnokságra és tartalékos tiszti képzésben való részvétel lehetőségét kínálták számomra – ez esetben ugyanis nem foglalkoztak a családom múltjával.

A képzésre Nyíregyházán került sor, ahol lehetőséget kapott rendes katonatiszti vizsgát is tenni, amely éppen a nagy tiszai árvíz idejével esett egybe. A vizsga előtt az árvízvédelemben is részt vett, amely majdnem tragédiával végződött számára.

– Az ukrán határhoz közel védekeztünk, amikor a románok felrobbantották a Szamos gátját, és a hirtelen megnövekedett ár miatt kritikussá vált a helyzetünk. Végül a szovjet katonák menekítettek ki bennünket – elevenítette fel. Később a helytállásáért kitüntetést kapott, azonban csak 1979-ben kezdődött a katonatiszti pályája, amikor főhadnagyként visszakerült a nagyatádi harckocsiezredhez. A köztes időben dolgozott a mezőgazdaságban és több munkahelye volt a városban is. A laktanya bezárását követően nyugdíjba ment, közéleti tevékenységén azonban nem látszik meg a kora, munkabírása elismerést érdemel.



Hadiparkot teremtett a baráti kör

– A baráti kör megalakításával az volt a célunk, hogy összegyűjtsük és bemutassuk a magyar honvédség történetének tárgyait és dokumentumait, ezzel is ápolva a város katonai hagyományait – magyarázta az elnök, miközben körbevezetett a hadiparkban. – Szeptemberben lesz húszéves a létesítmény. A gyűjtésben és a szállítások megszervezésében az egyesület tagjai és az egykor Nagyatádon szolgálatot teljesítők közreműködtek, a pénzt pedig döntően pályázati forrásokból teremtettük elő. Mindehhez a Honvédelmi Minisztériumtól is komoly segítséget kaptunk – tette hozzá. – A hadiparkot néhány éve átadtuk az önkormányzatnak, de ma is az édes gyermekemnek tartom.



Itt van a helye

– Korábban Szegedről szerették volna megvásárolni a hadipark muzeális értékeit, de természetesen nem járultunk hozzá – mondta. – Ennek a városnak vagyok a szülötte, egy évtizeden át itt teljesítettem szolgálatot és sok energiát fordítottam a hadipark létrehozására is. Nincs az a pénz, amiért ezt hajlandó lennék odaadni – szögezte le határozottan.