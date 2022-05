Látrány Pontosan 39 esztendeje, azaz 1983 óta előfizetője lapunknak idős olvasónk, aki felvilágosításért fordult a szerkesztőségünkhöz nemrégiben.

Hosszú évek óta gond nélkül vezetett, de legutóbb elvették tőle a jogosítványát, mert egy neuropszichológiai vizsgálat után alkalmatlannak minősítette az orvos­szakértő. A vizsgálat eredménye alapján hozta meg a döntést az engedély elvételéről a Somogy Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerve. Olvasónk saját bevallása szerint súlyos hallásvesztési fogyatékossággal él és emellett cukorbeteg is, de arról mástól értesült, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) tagjai közül süketnémákat sem zárják ki az autóvezetés lehetőségéből, ezért szeretne további vizsgálatokhoz jutni.

Nem véletlenül feltétele az autóvezetői vizsgának az egészségügyi alkalmasság megállapítása – figyelmeztetett erre Pohner István, egy kaposvári autóiskola vezetője. Nem életkorhoz kötött a jogosítvány megtartása, mert lehet valaki 90 évesen is alkalmas az autóvezetésre, de akár fiatal korban is lehet olyan betegsége, ami kizárja a vezetésből.

Tudomásul kell venni, hogy a közlekedés veszélyes üzem, mondta a vezetéstechnikai oktató. Előfordulhat, hogy egy teljesen egészséges ember is rosszul lesz vezetés közben, és az könnyen tragédiához vezet, amelynek vétlen áldozatai is lehetnek. Annak is az érdeke, akitől elvették a jogosítványt, hogy beletörődjön a történtekbe, ha már az orvos nem találta alkalmasnak. Legfeljebb annyit tehet, hogy egy másik orvos véleményét is kikéri – tanácsolta. K. G.