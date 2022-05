Egy burkolóanyagok, valamint ragasztók gyártásával foglalkozó cég bemutatójával folytatódott kedden az Európai Szakképzési Hét a Lamping technikumban. – Az új anyagokat és eljárásokat mutatták be – mondta el érdeklődésünkre Agócs Attila igazgató. – Egy felületre csempét raktak és fugáztak, diákjainkon kívül három szakoktató is részt vett a szakmai napon. Az érdeklődő fiatalok így testközelből is látták azokat a megoldásokat, amelyeket később a napi munkájukban alkalmazhatnak.