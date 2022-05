Az elmúlt tíz évben egymillióan táboroztak a fonyódi és a zánkai Erzsébet-táborokban. Idén a nyári ottalvós táborok június 19-én indulnak és augusztus 26-áig tartanak a Balaton partján. A táborokat szervező Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány lapunkkal közölte: az Erzsébet-táborok programjai öt alappillérre épülnek, ezek a magyarság és hon­ismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység. Április 11-e óta 13 turnusban mintegy 26 ezer táborozót várnak a tavaszi táborba. A nyári táborokba április 8-ig tudtak jelentkezni az iskolák és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények. Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyerekek. A nyári táborok június 19-én indulnak és augusztus 26-ig összesen 10–10 turnusban várnak a szervezők több mint 30 ezer táborozót a felújított zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborokba.

Remek élményekkel gazdagodnak a táborozó fiatalok.

Fonyódligeten naponta 30 különféle program és napi ötszöri étkezés várja a gyerekeket, a tábori egészségházakban pedig napi 24 órán át van gyermekorvosi ügyelet. Az országos mentőszolgálat és a vízimentő-szolgálat is folyamatosan szolgálatot teljesít a nyári táborokban. Nyáron az Erzsébet Alapítvány vonatutat is szervez a zánkai és a fonyódligeti táborba, illetve haza, s minden táborozó ingyen utazhat ezekkel a járatokkal. Idén médiafoglalkozás is várja a táborozókat, valamint digitális kompetenciafejlesztő programokon, drog­prevenciós előadásokon is részt vehetnek a gyerekek. Idén is megszervezik a Hősök napját, amikor a katonák, rendőrök, mentősök, katasztrófavédők, vízimentők, a büntetés-végrehajtás munkatársai bemutatják hivatásukat.



Új egészségház és sportpályák

2021 óta a felújított táborhelyekre érkezhetnek a gyerekek Zánkán és Fonyódligeten is a több mint 30 milliárd forint összegű kormányzati támogatásnak köszönhetően. Fonyódligeten elkészült 2022-ben az egészségház, valamint gazdasági épületek és a kiszolgálóegységek is megújultak. Fejlesztették a sportpályákat és a játszótereket, a sportlétesítményeket akadálymentesítették is. Tervezik egy tapintható térkép létrehozását is, amely a látássérült gyermekek eligazodásában nyújt majd segítséget.



