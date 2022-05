Első ízben indult a marcali Babina Mirabell Little Miss World Hungary Országos gyermekszépségversen.

– Nagyon tetszett a szervezőknek a kislányom egyik képe és kaptunk egy felkérést, hogy szeretnék őt látni az országos döntőben – mondta el Babina Krisztina, a kislány édesanyja.

Hozzátette: kellett egy vagány, alkalmi és utcai viseletes fényképet küldeniük még, majd értesítették őket, hogy bekerült a döntőbe.

– Egy budapesti termál hotelben volt a verseny, reggel négykor keltünk és mivel nem túl jól viseli a buszozást kislányom, így vonattal mentünk a fővárosba – mondta el az édesanya. Kislányát kisminkelték, a fodrász begöndörítette a haját, majd estig fotózáson vett részt.

– Óriási öröm volt, mikor hallottam a nevem, hogy a 10-12 éves kategóriában én nyertem – mesélte mosolyogva Mirabell, aki legszívesebben haspólóban és szaggatott farmerben érzi jól magát. Már egészen kicsi kora óta vonzzák a szép ruhák. – Anyukámmal szoktam elmenni hetente vásárolni, mindig találok egy szép ruhát és megkapom tőle – mondta el a negyedik osztályos sporttagozatos kislány.

Édesanyja, húga és bátyja is nagyon büszke rá. – Mirabellt sosem tereltük a szépségversenyek világa felé, számára ezek a versenyek a szép ruhákat, a kifutón való mosolygós vonulást jelentik. Sajnos a nyeremény párizsi utat ki kell hagynunk, mert akkor lesz kislányom kézilabda tábora és inkább azt választotta – mesélte az édesanya. Hozzátette: a szervezők szeretnék a jövőben is kifutón látni, hogy felnőttként is találkozhassanak vele egy divatbemutatón vagy szépségversenyen. Mirabell a marcali Mikszáth iskolába jár sporttagozatra. Atletizál és kézilabdázik. Szabadidejében nagyon szeret festeni és rajzolni, valamint rollerezik, görkorcsolyázik. Május végén pedig elsőáldozó lesz, akkor pedig fehér ruhába bújik majd.