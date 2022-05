Hetente ürítik a gyógyszergyűjtő edényeket a kaposvári kórház Szigethy Gyula Gyógyszertárában. Áprilisban több nyilvános felületen, így az intézmény közösségi oldalán is felhívták a lakosság figyelmét a patika által szervezett, április 22–26. között megtartott tavaszi gyógyszer-nagytakarításra.

Szűcs Gáborné szerint fontos, hogy a gyógyszertárban a lejárt készítményeket le tudja adni.

– Volt két doboz gyógyszerem, amelytől rosszul lettem, közben lejárt a szavatossága, a napokban behozom a gyűjtőedénybe – mondta el a nyugdíjas.

Fotók: Lang Róbert

– A tabletták és szirupok mellett az injekciók és a fecskendők is leadhatóak nálunk. Az elszállíttatásáról szintén gondoskodik a gyógyszertár, ezt követően a hulladékot égetés útján, biztonságosan semmisítik meg – mondta Bali Tibor, a gyógyszertár vezetője. Hozzátette: a tapasztalatok alapján úgy látják, már egyre többen tudják, hogy a lejárt gyógyszereket, egészségügyi hulladékot speciálisan kell kezelni, tilos azokat a háztartási hulladékok között elhelyezni.

– Jellemzően az idősebb vásárlóink hoznak be gyógyszereket hozzánk. Sokszor bontatlan dobozokkal és csomagokkal érkeznek, de szerencsére azt is tapasztaljuk az utóbbi hónapokban, hogy egyre több fiatal él ezzel a lehetőséggel – emelte ki a gyógyszerész. A szakember azt is külön hangsúlyozta, hogy a lejárati idő közeledtével a gyógyszerek jelentős mértékben vesztenek hatásfokukból, a lejárat után semmiképp sem szabad bevenni egyik készítményt sem. A kaposvári gyógyszertárban nyitvatartási időben leadhatóak a lejárt szavatosságú gyógyszerek.

A koronavírus-járvány alatt a begyűjtött gyógyszerhulladék mennyisége jelentősen csökkent. A járványhelyzet enyhülésével, a szigorítások lazításával a leadás ismét felgyorsult és elérte a pandémia előtti mennyiséget. Megtudtuk, a gyógyszerhulladékot az országban négyezer helyen adhatjuk le, főként gyógyszertárakban, a vény nélkülieket pedig drogériákban, benzinkutakon és bioboltokban is. Évente háromszáz tonnát meghaladó mennyiségű gyógyszert, fecskendőt semmisítenek így meg.



Lepecsételt dobozban, külön szállítólevéllel viszik el

Háromhetente telik meg a kaposvári északnyugati patikában a gyógyszerhulladékokat tartalmazó hatvanliteres kartondoboz. Tóthné Kalota Veronika, a gyógyszertár vezető gyógyszerésze elmondta: a megtelt dobozt lepecsételik és egy formanyomtatványt csatolnak a szállításhoz, majd kapnak helyette egy üres, sorszámozott gyűjtőt. Megjegyezte: egyre környezettudatosabbak a vásárlók, behozzák a lejárt gyógyszereket. – A gyógyszerhulladék visszavétele két szempontból is fontos, egyrészt a visszagyűjtéssel elkerüljük, hogy kijusson a környezetbe, másrészt a szemetesből esetleg kiszóródva illetéktelen kezekbe kerülhetne és könnyen baj lehet ebből – emelte ki a gyógyszerész.