Idén is csatlakozott az emlékhelyek napjához a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely. Különféle kulturális programokkal készültek a szombati eseményre. Kézműves-foglalkozások, citerazene és tánc is színesítette a rendezvényt, de hajfonásra is lehetősége volt az érdeklődőknek.