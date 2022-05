A három évtized alatt több változást is megélt az iskola. Az 1992-es indulás után nyolc évvel a gimnáziumi tagozat is elindult a régi Szent Imre utcai épületben. 2015-ben azonban új helyen, az egykori MÁV-nevelőotthonban folytatódott az oktatás, ahol elkezdődött az óvodai nevelés is. Jelenleg 385 általános iskolás, 111 gimnazista és 108 óvodás jár az egyházi intézménybe. A gyerekek fejlődését 46 pedagógus és 14 óvodai dolgozó segíti.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere az ünnepségen köszöntőjében kiemelte, néhai Bellai Zoltán vezetésével és munkatársaival néhány év alatt sikerült elérni azt, hogy a fiatal intézmény Kaposvár egyik legjobb hírű iskolája lett. Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese az ünnepségen elmondta, követendő példa, ami a kaposvári gyülekezetben zajlik.



Külön vitrinben a kitüntetések

A jubileumi ünnepség az istentisztelet után a református iskolában folytatódott, ahol megnyitották a Bellai Zoltán életét és szolgálatát bemutató emlékszobát. Az eseményen a néhai lelkipásztor családja is részt vett. Az igazgatói iroda szomszédságában lévő helyiségben Bellai Zoltán több ezer kötetes könyvtárának egy részét, mintegy 2000 könyvet, bibliákat, énekes könyveket és más dokumentumokat helyeztek el. Farkasné Papp Ágnes, az intézmény igazgatója elmondta, az emlékszobában megtalálható a lelkipásztor palástja, íróasztala, fényképezőgépe, és külön helyet kaptak kitüntetései, köztük a kaposvári díszpolgári cím, valamint a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt is.



Fotó: Lang Róbert