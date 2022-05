– Mivel nem kaptam keresztény nevelést a családban, így felnőttként lettem csak megkeresztelve. Akkor, amikor ráléptem egy útra, melyről bebizonyosodott, hogy az jó – mondta Péter Dániel. – Már Szombathelyen is, ahol nemzetközi tanulmányok szakon végeztem, egyre intenzívebben foglalkoztatott: miért vagyunk a világon, véget ér-e az élet a halállal, s milyen spirituális élményt kínálnak a történelmi egyházak. Tudatosan tájékozódtam, rendületlenül kerestem kérdéseimre a választ. Éltek körülöttem istenhívők, s én mindig irigyeltem a lelki békéjüket, a belőlük áradó erőt. Persze időközben rádöbbentem: mindez nincs csak úgy, magától, tenni kell érte. A megtérés élethosszig tartó folyamat, tanulás, küzdelem, miközben a szellemi harc fókuszában állunk.

Péter Dániel először egy szombathelyi református lelkésszel lépett kapcsolatba, hogy tájékozódjon, de katolikus vonalon is kutakodott, miközben szépirodalmi alkotások sorát tette magáévá, hogy közelebb kerüljön Istenhez, egyházhoz, valláshoz. Meghatározó könyvélménye marad Dosztojevszkij nagyregénye, A Karamazov testvérek.

Időközben az OTP Bank dombóvári, majd paksi fiókvezetője lett, de 2017-ben visszaköltözött szülővárosába, Kaposvárra, akkor már feleségestől. Párja is hasonló cipőben járt; közösen még elszántabban keresték a biztos fogódzókat. Olyannyira, hogy betértek a kaposvári evangélikus templom egyik adventi istentiszteletére. Az akkor itt szolgáló Pongrácz lelkészházaspárnak nyomban feltűntek az idegen arcok, s elkezdték faggatni Péteréket. A szinte velük egyidős lelkészpáros az első látásra szimpatikus volt számukra, és további tíz társukkal együtt örömmel jelentkeztek a 2018 pünkösdjére tervezett felnőtt konfirmációs felkészítésre. A tucatnyi felnőtt a Szentlélek által valóban felnőtté lett az egyházban. A megrendítő élményt azóta is őrzik.

– Még ebben az esztendőben Isten színe előtt is szentesítettük a házasságunkat, és azt vártuk, egyszer csak mi is szülők lehetünk. Az Úrnak azonban más terve volt, így eldöntöttük: örökbe fogadunk egy lurkót – mesélte a fiókigazgató. Ma már egy 5 és egy 3 éves, valamint egy 10 hónapos kisfiú él velük. Kétévenként növekedett a család létszáma, s volt nagy öröm egy-egy jövevény érkeztével. Akkor is, ha a fiúk bőrszíne árulkodik származásukról. Egyébként nem a bőrszín volt a szempont az örökbefogadáskor, hanem az örök befogadás. Az apa fel is állt az első ovis szülőértekezleten, és mindenkivel tudatta e tényt. Arra kérte szülőtársait, ne lepődjenek meg azon, hogy reggelente cigány kisfiúnak fogja a kezét…

– Az örökbefogadás erős pecsét valódi feladatunkra – summázott a családfő. – Kezdetben feleségemmel együtt tele voltunk félelemmel, hiszen gyökeresen átalakult az életünk általuk, de ezt is szerettük volna, és arra szövetkeztünk: sajátunkként neveljük őket, persze a legnagyobb már tisztában van azzal: más anyuka pocakjából bújt elő…

Míg hallgatom az apa szavait, óhatatlanul a János evangéliumában olvasható sorok idéződnek fel bennem: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.”

Pongráczék keresztelték meg az első két fiút, a harmadik keresztelését most szervezik. A családfő azt mondja: mióta Istennel jár, türelmesebb, empatikusabb, elnézőbb és megbocsátóbb lett; otthon és munkahelyén egyaránt.

– A hit számomra identitáserősítő tényező is, ami a magyarságunk helyes megélését segíti elő, illetve nyomatékosítja – vallja a háromgyerekes apa. – Az erdélyi szórványmagyarság, a Brassó melletti Hosszúfalu evangélikus lelkipásztorának, Erzse Zsoltnak is hallgattam tanítását online, ami újfent igazolta: a magyarságtudatot erősíti az istenhit. Azóta két alkalommal is meglátogattuk a lelkészt, és családjával már ők is jártak nálunk, sőt, örömmel vállalták felkérésünket: legyenek harmadik gyermekünk keresztszülei.

S hogy esténként miért mond köszönetet a családfő? Mindenekelőtt azért, hogy képes volt Jézust beengedni az életébe. Hagyta azt is, hogy a Biblia szavai átmossák teljes lényét. Továbbá azért, hogy nagycsalád gondja-öröme bízatott rájuk, hivatásában pedig így is kiteljesedhet. Hálát ad a hit kegyelmi ajándékáért, melyet feleségével közösen drága kincsként kamatoztathatnak életükben, szolgálatukban.



Reményt adnak

Péterék gyakran szegődnek karitatív ügyek mellé. Több civil szervezettel szoros a kapcsolatuk, segítik a Borostyánvirág Anyaotthont és különösen közel áll szívükhöz a Mélyben és Reményben Alapítvány, amelynek tevékenységét akár bankos kollégákkal karöltve, akár családi szinten, nagylelkűen támogatják.

S hogy alakult a házaspár imaélete? Ezt is tanulniuk kellett, mivel hiányoztak az előzmények. Tanulniuk kellett az istentiszteletek liturgiáját is, hiszen azt sem tudták, mikor kell leülni, felállni. De ez így természetes, „tapogatózásukat” mindketten vállalják. A vallásgyakorlás terén pedig nem kellett túl hosszú „kifutási időt” hagyni maguknak; ahogy az istentiszteletek menete, az ünnepek rendje világossá lett, ezzel párhuzamosan azt vették észre magukon: a közösségben élővé vált a hitük. Öröm- és erőforrássá, valódi motivációs tényezővé, hiszen a kegyelem erőterében élve működtetik a családot – annak minden dinamikájával, az események időnkénti kiszámíthatatlanságával együtt.