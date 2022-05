A tizenötödik alkalommal megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon közel 250 versenyző 65 szakképesítésben mutatta be szakmai ismereteit. – Először egy írásbeli versenyen kellett diákunknak sikeresen szerepelnie, majd díszterítésben, felszolgálásban és szóbeli feleletben kellett bizonyítania, így került be a döntőbe – mondta Horváth Csaba, a Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola oktatója, aki Sovány Petra pincér szakos tanulót készítette fel. Hozzátette: a tanórákon kívül is sokat gyakoroltak a nívós versenyre.

– A döntőben három fogást kellett felszolgálnom, a díszítésnek a debreceni virágkarnevál hangulatát kellett idéznie, és még kevert italt készítettem – mondta el a tanuló, aki ötödik helyen végzett. Hozzátette: nagyon örül az elismerésnek, szeretne érettségizni, majd a vendéglátóipari főiskolán továbbtanulni, és ezt követően a szakmában dolgozni.

Szalai Máté heteken keresztül készült a Szakma Sztár Versenyre Hideg Zsigmond oktatóval. – A megmérettetésen Máté egy műkandallót díszített kőhatású polisztirollal, fautánzatú lábazattal, valamint fölé a Csiky Gergely Színházat ábrázoló fotótapétát tette fel – mondta a szakoktató.

Szalai Máté érdeklődésünkre azt mondta, izgatottan vágott bele a versenybe, de a jó csapatnak köszönhetően hamar feloldódott. – Nem számítottam a harmadik helyezésre, de nagyon örültem – tette hozzá a Lamping szakképző iskola díjazott tanulója. – A jövőben egy kisebb vállalkozásnál fogok dolgozni.

Az országban az írásbelit a legjobbra írta meg Lakatos Máté, majd az előválogatón is szépen szerepelt, és így bejutott a döntőbe – mondta el Holczinger István, a Barcsi Szakképző Iskola oktatója. Hozzátette: diákjának egy asztal tartószerkezetét kellett rajz alapján megalkotnia. – Második helyezést értem el, nagyon meglepődtem – mondta el Lakatos Máté, akinek nagypapája lakatos volt, műhelyében sokat kíváncsiskodott gyermekként. Az érettségi után a díjazott fiatal szeretné megszerezni a mezőgazdasági gépszerelő szakmát is.

A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ három pavilonjában 500 szervezet és 840 közreműködő részvételével rendezték meg a fesztivált, amelyen a Kaposvári és a Siófoki Szakképzési Centrum diákjai is részt vehettek a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából. A tanulók kipróbáltak különböző szakmákhoz kapcsolódó ügyességi, illetve kreatív feladatokat is.