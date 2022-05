A 24 éves Nisrine Jha Marokkóból érkezett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusára. A végzős hallgató regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzésen vesz részt. Tanulmányait egyelőre nem szeretné befejezni, ezért jelentkezett a gazdálkodás és szervezéstudományok doktori iskolába. A marokkói fiatal érdeklődésünkre elmondta, nagyon megkedvelte Magyarországot, és több barátot is szerzett már, de úgy tervezi, hogy tanulmányai után visszaköltözik hazájába, és ott alapít vállalkozást.

– Felajánlottak egy állást Budapesten, de visszautasítottam, mert mindenképpen otthon szeretnék majd dolgozni – mondta Nisrine Jha. A marokkói fiatal az egyetem kollégiumában él, és ösztöndíjat is kap. A pénz azonban kevés ahhoz, hogy megéljen, ezért munkát vállalt egy kaposvári cégnél, és szülei is támogatják. Nisrine Jha havonta körülbelül 40 ezer forintot költ ételre, egyik kedvence a gulyásleves.

Abdul Malek is végzős hallgatója a kaposvári campusnak. A 27 éves bangladesi fiatal kérdésünkre elmondta, ha lesz lehetősége, akkor mindenképpen Magyarországon marad jó pár évig, azért hogy tapasztalatot szerezzen. – Nagyon szeretem az országot, és örülök annak a lehetőségnek, hogy itt tanulhatok – hangsúlyozta Abdul Malek. – Szeretek Magyarországon utazgatni, nagyon kedvelem a magyar kultúrát, az ételeket. A kedvencem a gulyásleves marhahússal. Több gasztronómiai fesztiválra is elmentem, hogy megkóstoljam a különlegességeket, főként azokat az ételeket, amelyek tartalmaznak marhahúst – fogalmazott a bangladesi fiatal. Abdul Malek kiemelte, a magas árak miatt most egy kicsit nehezebben tud megélni, mint az elmúlt években. Szüleitől néha kér pénzt, és néhány napot dolgozik is. Hozzátette, sok településen járt idehaza, az emberek mindig kedvesen fogadták, ezért nagyon kedveli a magyarokat.

Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának általános főigazgató-helyettese elmondta, hivatalos felmérést nem végzett az egyetem, de a külföldi hallgatók körülbelül fele Magyarországon szeretne majd dolgozni. Főleg azok, akik háborús övezetekből érkeztek.



Angolából is érkezik az ösztöndíj

Az angolai João Manuel mezőgazdasági mérnöknek tanul a kaposvári egyetemen. A 24 éves fiatal öt évvel ezelőtt érkezett Magyarországra. Mielőtt Kaposvárra költözött, elvégezett egy tíz hónapos nyelvi előkészítő tanfolyamot azért, hogy az egyetemen magyar nyelven tanulhasson. Az angolai fiatal ugyanis korábban azt gondolta, hogy nem magyarul, hanem angolul zajlik majd a képzés. João Manuel elmondta, hálás, hogy megtanulta a nyelvet, mert úgy gondolja, így könnyebben el tud majd helyezkedni. Ha állást kínálnak neki Magyarországon, azt mindenképpen szeretné elfogadni. Hozzátette, két ösztöndíjat is kap. Az egyiket Magyarországon, a másikat hazájából, Angolából. Országa azért is támogatja, hogy ne kelljen dolgoznia, hanem a tanulásra koncentráljon.