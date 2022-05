Izgatottan várták a hűtőkocsit a kaposvári Gyakorló iskola diákjai. Miután megérkezett egyesével vehették át a jégkrémeket. – Én csokisat kaptam, nagyon szeretem a jégkrémet még télen is szoktam enni – mondta el Szabó Petra. Molnár Zsolt kezéből hamar elfogyott a tölcséres finomság. – Nagyon kedves dolog volt, hogy a szervezők kitalálták, hogy mindannyian kapunk jégkrémet és együtt vidáman elfogyasztottuk – mondta a diák. Fazekas Johanna szerint a jégkrém amellett, hogy finom, nagyon jól hűsít a nagy melegben. – Nincs olyan gyerek, aki ne szeretné a jégkrémet, lehet látni az arcokon mennyire örülnek – mondta el Somogyiné Magyar Melinda, a 4. c osztályfőnöke.

Boldizsár Balázs, a Rotary Club kaposvári szervezetének tagja elmondta: a Szolnok-Tisza Rotary Club kezdeményezésére a magyar klubok közül 27 klub, köztük a kaposvári is csatlakozott a gyermeknapi programhoz, amely keretében országszerte 25 ezer gyermek harapott egyszerre jégkrémbe. Hozzátette: a jótékony akció célja egy új rekord felállítása is, Kaposváron hétszáz óvodás és iskolás kapott jégkrémet. Vörös Roland, a kaposvári szervezet másik tagja elmondta: a Gyakorló iskola mellett a Békevári Óvodába és a bodrogi Általános Iskolába is jutott a hideg finomságból.

Kiemelte: klubjuk évtizedek óta, különböző módon segít gyermeknek. – Arra törekszünk, hogy a különböző foglalkozású tagjaink a humanitárius szolgálatuk révén Kaposváron is terjedjen a megértés és a jó szándék – mondta Somogyvári Erika Rita, a kaposvári Rotary Club soros elnöke.