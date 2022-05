A fiatalok két kategóriában – hegedű, gordonka – bizonyították a tehetségüket, s összesen 15 intézmény tanulói léptek fel.

Nagy Tamás, a zeneiskola igazgatója elmondta: a koronavírus-járvány után már sokan várták a rendezvényeket és versenyeket, hiszen a zenésznek szüksége van a közönségre és a szakmai megmérettetésre. Tizenegy helyről, köztük három somogyi településről, Kaposvárról, Bodrogról és Siófokról érkeztek a fellépők. Szabó Klaudia, a házigazda intézmény vezetőhelyettese azt mondta: a verseny hozadéka több szempontból is fontos. – A zeneiskolások megtapasztalhatják, hogy hol tartanak a munkában, s erőt meríthetnek a további tanuláshoz. Erős a mezőny, lendületes a csapat, a diákok felkészülését 20 korrepetitor és 23 tanár segítette – mondta. Kiemelte: azt szeretnék, ha minél több gyermek tanulna zenét, hiszen ez más területen is erősítheti a gyermekek képességeit. S épp ezért nagy hangsúlyt helyeznek a közösségi programokra is, legközelebb május 20-án családi napot tartanak a kaposvári városligetben.

Mozart-, Mazas-, Rodionov-darabokat és Handel-műveket hallhatott a közönség.

– Jó érzés volt fellépni, nagyjából öt hónapot készültem a versenyre – mondta lapunknak a kaposvári 12 éves Berkes Bíborka Mária. – Igyekeztem mindenre figyelni, és remélem, máskor is szerepelhetek majd.

A diáklányt Szabó Dóra Karola készítette fel, aki szerint a verseny a fiatalok javára válhat. Nem csupán tudásukat, rátermettségüket bizonyíthatják, hanem olyan élményeket is átélhetnek, amelyeket sokáig megőriznek. H. M.





Fotó: Muzslay Péter