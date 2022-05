Marics József egykori plébános nyugdíjazását követően rendszeresebben találkozik a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon lakóival Csendes Sándor a berzencei Szent Kereszt Felmagasztalása-templom plébánosa. Nemcsak a misék, hanem az egyházi ünnepek is különös izgalommal töltik el ilyenkor az otthonlakókat, akik legutóbb a húsvéti ünnepkör kapcsán hallhatták Sándor atya tanítását a feltámadás misztériumáról, illetve arról, hogy milyen erős fogódzót jelent a hit a keresztény embernek. Ezúttal az úgynevezett „támogatott lakhatásban” élőkkel osztotta meg gondolatait a nagyközség plébánosa, s tette mindezt interaktív módon.

Mint mindig, most is nagy figyelemmel, emelkedett lélekkel hallgatták a plébános gondolatait a szociális ellátórendszerben élők, akik újabb aspektusból kaptak képet s hit­élményt a transzcendens világról, az ember porszemlétéről, Isten örömhíréről, a vallásgyakorlás jelentőségéről.

A találkozó közös imával zárult, melyet a plébános, a szociális otthoni munkatársak és ellátottak közösen mondtak.

Lőrincz S.



Fotó: MW