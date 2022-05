Csak a hétkilós vagy az ennél súlyosabb pontyokat értékelték, s valamennyi csapatnál a legnagyobb öt halat pontozták. A Galabár Bálint–Pápai Tamás alkotta kaposvári Nagy halra fel Carp Team 82 kiló 190 grammos eredménnyel győzött, a kaposvári Ebola Carp Team (Konczlik Krisztián, Jankó Dániel) 77 kiló 460 gramm halat fogott, s ezzel második helyen végeztek. Konczlik Krisztián megdöntötte saját korábbi – 21,05 kilós – tórekordját, a mostani versenyen ugyanis egy 22 kilós tükörpontyot emelt ki. A 73,076 kilós eredményével harmadik lett a szekszárdi Aliska Carp Team, Dudás Péter és Bakó Krisztián bizonyították felkészültségét. Tormási István hangsúlyozta: nagyjából 15 kiló átlagsúlyú halakat kellett ahhoz fogni, hogy egy csapat a dobogóra állhasson. Az indulók összességében több mint egy tonna halat fogtak, s meglepetésből sem volt hiány. Szombatra virradó éjjel egy közel 70 kilós harcsa akadt horogra, s nagyjából másfél órás fárasztás után sikerült visszaengedni a tóba a csaknem kétméteres példányt.

– Az indulók változatos ízesítésű bojlit használtak, a fűszeresek között volt kolbászos, májas ízesítésű is – mondta Tormási István, a Tógazda Horgászegyesület titkára. – Volt, aki ananászossal, ánizsossal, tintahalassal próbálkozott.

A somogyi versenyzők között kaposvári, kisgyaláni éppúgy volt, mint taszári vagy batéi, s az ország távolabbi településeiről is érkeztek résztvevők.



Indul a telepítés

Egy csoport legfeljebb 30 kiló bojlit használhatott fel a 72 óra alatt, s úgy tűnt, szinte mindenki maximálisan élt a lehetőséggel. Újdonság volt a versenyen, hogy csapatonként legfeljebb hat bottal horgászhattak, szemben a korábbi néggyel. A tavaszi forduló ezzel lezárult, eddig két harcsás és a bojlis megméretésnek biztosított helyszínt a kisgyaláni tó. Szeptemberben várható a következő nagy erőpróba, akkor újra a harcsázókat fogadják. Tormási István azt mondta: addig is lesz bőven feladat. A héten várhatóan 25 mázsa háromnyaras pontyot telepítenek.

Egyre több az olyan vendég, aki 2–3 napot kíván horgászni. Hétfőn egy pécsi család jelentkezett be, akik júniusra foglaltak helyet. – A somogyiakon kívül a környező és távolabbi megyékből is érkeznek.