A munkálatok hétfőn kezdődnek majd el a településen és várhatóan egy év múlva fejeződnek be. A rendezvényen Móring József Attila Marcali és térségének országgyűlési képviselője elmondta, Somogyjád folyamatosan fejlődik, több beruházás is lezárult az elmúlt időszakban a településen. Kiemelte, a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése azért vált fontossá, hogy a falu mélyebben fekvő utcáiban ne okozzon gondot a nagy mennyiségű eső és a villámárvizek.



Lőrinczné Kiss Ilona Somogyjád polgármestere lapunknak elmondta, az elmúlt időszakban több utcát is felújítottak a faluban. A Béke és a Táncsics utcát 30, a Szabadság utcát 28 millió forintból korszerűsítették. A beruházáshoz a Magyar Falu Programban nyertek támogatást. A polgármester hozzátette, az óvoda fejlesztésre és bölcsőde építésre 250 millió forintot nyert település.