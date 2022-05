A legtöbben olyan berendezést vásárolnak tőlük, amely energiatakarékos és fűteni, hűteni is tudnak a géppel.

Folyamatosan csörög Fábián Lajos telefonja, a segesdi vállalkozó évek óta foglalkozik klímaszereléssel. – Azt tapasztaljuk, hogy nem csak tavasszal, hanem egész évben hívnak minket klímaszerelés miatt a régióban, a gázelzárás miatti félelem és a magas tüzelőanyag­árak miatt olyan készülékek a keresettek, amelyekkel fűteni is lehet és energiatakarékosak – mondta a szakember.

Sokan napelemről táplálják a klímát, de van olyan családi ház, ahol aggregátor is rendelkezésre áll. Az áremelkedések ezt a szektort sem kerülték el, tavalyhoz képest a klímák is drágábbak. – Csak március óta két áremelkedés volt, átlagosan 20 százalékkal kerülnek többe a készülékek, több alapanyag pedig még nagyobb mértékben drágult, szinte napi árak vannak a nagykereskedőknél – jegyezte meg Fábián Lajos.

– Akadozik a gyártás a háborús helyzet miatt, nem jönnek meg a gépek, az alkatrészek, például egy hőszivattyúra öt hónapot kellett várnunk – mondta el Kardos János, a Klíma-Vill Kft. ügyvezetője. Hozzátette: egyre népszerűbbek a hőszivattyús berendezések, amelyekért a hazai klímás vállalkozásoknak euróban kell fizetniük. – Átlagosan húszszázalékos drágulást tapasztalunk és nincs vége még az áremelkedésnek – jegyezte meg az ügyvezető.

Vida Gábor miután Nagyatádon végzett a szereléssel, már indult tovább Marcaliba. Naponta legalább 3-4 címre megy. – Most már olyan készülékek vannak, amelyek hűteni és fűtenek is tudnak, a hőszivattyús rendszerek is népszerűek, – mondta el a kaposvári klímaszerelő. Nála a drágulás ellenére nem csökken a forgalom, sokan az otthonteremtési támogatás keretében szereltetnek klímaberendezéseket. – Június végére tudok jelenleg időpontot adni és mindenképpen javaslom, hogy miután a klímát felszereltetik, évente kérjék a szakember segítségét, aki kitisztítja a berendezést – mondta el a kaposvári szakember.

– Aki tudott, tavaly bespájzolt készülékekkel, jelenleg 15 százalékos alapanyag- és szállítási költségemeléssel kell számolniuk a szerelőknek, vásárlóknak, és az orosz–ukrán háborús helyzet miatt lassabb a gyártás – mondta el Várkonyi Nándor, a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, főtitkára. Azt tapasztalta, országszerte egész évben dolgoznak a klímaszerelők, aki viszont szeretné, hogy időben odaérjenek hozzá, ne a késő tavaszi időszakban telefonáljon, mert akkor mindannyian leterheltek. A koronavírus-járvány alatt sem tapasztaltak forgalom-visszaesést, sokan dolgoztak home office-ban és szükségesnek tartották, hogy beszereltessenek klímaberendezéseket otthonukba.