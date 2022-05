– Mire volt szükség ahhoz, hogy elindulhassanak a műszaki képzések Kaposváron?

– A város és a piaci szereplők részéről egyaránt igény jelentkezett a felsőfokú műszaki képzésekre a megyeszékhelyen, a Kaposvári Campuson. Mivel korábban nem volt hasonló az intézményben, az elinduláshoz együttműködési megállapodást kötöttünk az Óbudai Egyetemmel villamosmérnök alapképzési szak kaposvári telephellyel történő létesítésére. A gépészmérnök alapképzés indulását pedig az tette lehetővé, hogy 2020. augusztus 1-jével összeolvadt a jogelőd Kaposvári Egyetem és Szent István Egyetem, valamint hogy 2021. február 1-jével létrejött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Ezzel megnyílt a kaposvári intézmény számára a MATE teljes képzési portfóliója, s mivel a gödöllői Szent István Campuson már létezett gépészmérnöki képzés, ezért kezdeményezni tudtuk a gépészmérnök alapképzés kaposvári telephellyel történő indítását.

– Beváltotta a gépészmérnöki és a villamosmérnöki képzés a hozzá fűzött reményeket? Mit mutatnak a számok?

– A mostani jelentkezések során gépészmérnök alapszakra több mint harmincan jelentkeztek, amiből tizenheten első helyen jelölték meg a képzést. Az Óbudai Egyetemmel együttműködésben indított villamosmérnök alapszakra szintén több mint harminc végzős középiskolás adta be jelentkezését, ebből tizenketten első helyen jelölték meg a képzést. Bátran kijelenthetjük, hogy hamar népszerűvé vált a kaposvári műszaki képzés, hiszen ezek a számok többszörösei a tavalyiaknak.

– Mivel ösztönözték a diákokat, hogy gépész-, illetve villamosmérnök-hallgatók legyenek?

– A beiskolázás érdekében komoly előkészítő munkát kellett végezni, felkerestük a kaposvári piaci szereplőket, hogy duális képzési együttműködési megállapodásokat köthessünk. Kaposvár önkormányzata is támogatta a törekvéseinket, hiszen kiterjesztette a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogramot a gépész- és villamosmérnök-hallgatók számára is. Vagyis a hallgatók minden hónapban 75 ezer forint ösztöndíjat kapnak a várostól. Sokat segített a Kaposvári Szakképzési Centrum is, hogy az üzenetünk eljusson a diákokhoz. Emellett egy laptopot is kaptak a tanulmányaikat megkezdő fiatalok.

– A duális képzés jelenleg is működik?

– Igen, ennek keretében az első mérnökpalánták meg is érkeztek a cégekhez idén februárban. Ezzel a típusú képzéssel lehetővé válik, hogy a hallgatók valóban gyakorlatorientált képzésben tanuljanak, már a tanulmányaik kezdetétől. Ez azért fontos számunkra, mert az első évben főként alapozó tantárgyakkal találkoznak, matematikával, fizikával, általános műszaki ismeretekkel. A hallgatók pedig mindjárt az első akadálynál hajlamosak feladni a műszaki pályát, de azzal, hogy az első félévben már gyárlátogatásokon vehettek részt, betekintést kaptak a vállalatoknál folyó munkába, reméljük, növelni tudtuk a szakma iránti elkötelezettségüket. Láthatták azt is, hogy milyen lehetőségek vannak, és hova kerülhetnek, ha kitartóan tanulnak és teljesítenek.

– Mi a műszaki képzések jövője Kaposváron?

– Tekintettel a komoly érdeklődésre, a továbbiakban is szeretnénk biztosítani a duális képzés lehetőségét az újonnan beiratkozó hallgatók számára. Ezért fontos bővíteni az ebben résztvevő piaci szereplők számát. Egyeztetéseket kezdeményeztünk több céggel, hogy már most kössük meg a duális képzési együttműködési megállapodást. Így az új első évfolyamosok körében elkezdhetjük szervezni a gyárlátogatásokat, ezzel is növelve elkötelezettségüket a szakma iránt.

– Vannak arról információi, hogy a gazdasági élet szereplőinek milyen igényei vannak? Ezt monitorozza a Kaposvári Campus?

– Tavaly Kaposvár önkormányzatával közösen mértük fel, hogy milyen képzésekre lenne szükség a városban. Mély­interjúkat készítettünk a megyeszékhely meghatározó piaci szereplőjével és több környékbeli kis- és középvállalkozás vezetőjével. Ez rávilágított arra, hogy Kaposvárnak az újraiparosítási törekvéseihez, valamint az agrár- és élelmiszeripari központtá válásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki képzés mellett az élelmiszermérnöki képzés is. A MATE teljes képzési portfóliójának megnyílásával az utóbbi képzés is elérhetővé vált Kaposváron. Ezt az előzte meg, hogy kerekasztal-beszélgetést kezdeményeztünk a helyi élelmiszeripari szereplőkkel, akik egyértelműen megfogalmazzák a szakemberigényüket. Több piaci szereplő szándéknyilatkozat formájában vállalta, hogy részt vesznek a gyakorlati képzésben, és az élelmiszermérnök alapszak levelező képzésére beiskolázza saját munkavállalóit. Ezt követően tudtuk bejelenteni márciusban, hogy idén szeptembertől elindulhat a képzés a Kaposvári Campuson.

– Fogják azt monitorozni ezután is, hogy milyen képzésekre van igény a térségben?

– Az az elsődleges célunk, hogy a MATE Kaposvári Campusa – mint a Dél-Dunántúl régió meghatározó tudásközpontja – elsősorban a helyi és a térségbeli piaci szereplők képzési igényeit elégítse ki. Ezért fontos, hogy a cégektől folyamatos visszacsatolást kapjunk, milyen képzésekre van szükség, milyen tartalommal. A műszaki képzésben résztvevő hallgatóknál például fontos lesz leülni a piaci szereplőkkel, hogy milyen szakirány indítására lenne igény a részükről. Tervezünk egy egyeztetést a közeljövőben, amelyen az egyes szakok felelősei mellett részt vennének a meghatározó piaci szereplők, a város képviselői, valamint a szakképzési centrumok is, és közösen fogalmaznánk meg, hogy milyen szakirányokra van szükség. Ez nagyban fogja segíteni a hallgatók választását, ahogyan az is, hogy a duális képzés lehetőségeit kihasználva jelenleg is ott vannak a cégeknél, és már dolgoznak.



Egy éve alakult meg a MATE

Új lehetőségek nyíltak meg a Kaposvári Campus számára azzal, hogy megalakult a MATE, mondta Vörös Péter campus-főigazgató. A modellváltás és campusokon átívelő intézeti struktúra egy rugalmasabb működést tett lehetővé mind az oktatás, mind a kutatás számára. Fejlesztések történtek az elmúlt évben, megújult több épület, fejlődött a sportinfrastruktúra, megnyitották a diáktanyát, valamint korszerűsítették a gyakorlati képzési és kutatás szempontjából fontos állattartó telepeket. Tervezik újabb épületek felújítását, valamint az informatikai és infokommunikációs eszközpark fejlesztését. Természetesen gazdag programkínálattal készült az intézmény ebben az évben is. A hétvégén tartották 2019 után először a MATE Cross Run terep- és akadályfutó versenyt, júliusban junior lovastorna-Eb-nek ad otthont a Pannon Lovasakadémia, szeptember 30. és október 2. között pedig a KÁN Egyetemi Napokra várják a vendégeket.