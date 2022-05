A vendéglátók nagy reményekkel vágnak neki az idei nyárnak, ám nem lesz ez a szezon sem problémáktól mentes, hangzott el a tanácskozáson. Érezhetően hatással volt forgalmukra a SZÉP kártya zsebek közötti átjárhatóság bővítése, de problémát fog jelenteni számukra a júniustól kötelezővé váló adatszolgáltatás is. Kertész Rezső megyei elnök elmondta: a Balatonnál sok esetben hatvan vagy éppen hetven éves vállalkozók dolgoznak, akik számára ez szürke terület.

A megyei elnök arról is beszélt köszöntőjében, hogy most már évek óta állandó a munkaerőhiány a Balatonnál a szezon kezdetén, de azt is tapasztalják, hogy júliusra sikerül betölteni az üres álláshelyeket. A tanácskozáson adózással, foglalkoztatással és nyári ellenőrzésekkel kapcsolatban is információkat kaptak a vállalkozók.

