Gégény Antalné klubvezető szerint ilyen módon is szeretnék továbbadni azt a tudást, amit ők is a szüleiktől, nagyszüleiktől örököltek. Materné Mestyán Ildikó igazgató-helyettes, a végzősök osztályfőnöke is jónak tartja az ötletet, mert ilyen még nem volt az iskolában. A kezdeményezést a gyerekek is örömmel fogadták, a fél osztály, lányok és fiúk vegyesen jelentkeztek a szakkörbe.

– Minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely a közösségi élet felpezsdítését szolgálja – mondta lapunknak Szatmári Kornélia polgármester.

– Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az iskolán kívül is találjanak elfoglaltságot, és hogy a régi ízek, a nagyszüleink jól bevált receptjei fennmaradjanak. Ezért a helyiség mellett még nyersanyagot is biztosítunk a szakkörhöz – tette hozzá a településvezető.



A tervezett sütésekhez csak Gégény Antalnénak van kemencéje, illetve az állandó támogatójuk, Szemesi Gábor által biztosított húsból szabadtéren kívántak pincepörköltet készíteni, ezért az ismerkedést is szolgáló első összejövetelre a klubvezető otthonában került sor. A fonott kalács Szabó Ferencné, míg a langalló Nagy Jánosné vezetésével készült, akik a belevalók megfelelő arányai mellett az alapos kidolgozás és a pihentetés fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét. A dagasztásban a cukrásznak készülő Tahi Vivien segédkezett, míg a langallókészítés folyamatát ugyancsak ezt a szakmát választó Bizony Kíra követte érdeklődéssel. A kalácsfonásba már valamennyi gyerek bekapcsolódott. A jó hangulathoz az is hozzájárult, hogy az elkészült ételeket a résztvevők maguk fogyaszthatták el.



A végzősök a nyári folytatás mellett tették le a voksukat, mint ahogy Torda János iskolaigazgató is ígéretet tett arra, hogy kiemelten figyel a szakkörre. Jelentős patrónusuk, Német Ilona alpolgármester a további személyes támogatásáról biztosította a klubot, de bizonyára az ádándi nagyikon sem múlik semmi később sem.