– Száz kilométer per órás sebességet meghaladó szél és a diónyi nagyságú jegek komoly nagy pusztítást végzett a fél órán át tartó vihar Kaposváron – mondta el pénteken, a természeti csapás kapcsán tartott sajtótájékoztatón Szita Károly polgármester.

– Száz ingatlan teteje még lyukas, harminc helyen zajlik a fóliázás, a város ezer négyzetméternyit vásárolt a károsultaknak – mondta el a polgármester. Több tíz millió forintból kárenyhítési alapot hozunk létre – mondta el Szita Károly.

Hétfőn tájékoztatják a lakosságot, hogy hogyan és ki igényelheti a támogatást, amely kiemelten a családok és idősek lakhatás gondjaira koncentrál.

Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a Kodály iskola és a Bárczi kollégium is számíthat a tankerület mellett a város segítségére is, továbbá bíznak abban, hogy állami vis major támogatásban is részesülnek a megrongálódott közintézmények miatt.

Kiemelte: az Ökumenikus Segélyszervezet öt millió forintot ajánlott fel már szerda este a kárrendezésre, a Stavmat vállalat tetőlécet, az Investment Kft. pedig fóliával, munkaerővel segíti a helyreállítást.