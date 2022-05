Balaton A Somogyi Motorosok Egyesület megtartotta hagyományos Balaton-kerülő túráját több száz motoros részvételével. Az ország minden részéből, valamint a határon túlról is érkeztek indulók. A túrán Neszményi Zsolt kormánymegbízott, a Somogyi Motorosok Egyesület elnöke is részt vett. Kirándulás közben megálltak a balatonvilágosi Panoráma-kilátónál, de bejárták az északi partot is.