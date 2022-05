A „MA” tűzoltói békeidőben is állandóan harcoló alakulatként segítenek a bajbajutottakon. A hősiesség, a bátorság, az önfeláldozás, a bajtársiasság az új évezred tűzoltóinál viszont szakmai tudással, gyakorlati tapasztalattal és hivatástudattal is párosul. Ők azok, akik szembeszállnak tűzzel, vízzel, a természeti erőkkel. Számos emberi életet és sokmilliárdos értéket mentettek meg. A tűzoltók társadalma már sokszor bizonyította honfitársainknak, hogy rájuk mindig számíthatnak a bajban – hangzott el a toponári megemlékezésen, ahol a helyi óvodások adtak műsort. Ezt követően a jelenlévők fejet hajtottak a „tűz katonájának” szobránál és elhelyezték a tiszteletadás koszorúit.

A megyei ünnepségen Tarlós István tűzoltó ezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese mondott köszönetet a somogyi tűzoltóknak áldozatos munkájukért, valamint családjaiknak a támogatásukért.

A XXI. század minden eddiginél nagyobb erőpróba elé állítja a tűzoltókat – ezt már Kuti Gábor tűzoltó százados, a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízott parancsnoka mondta ünnepi beszédében. Majd úgy folytatta: a technológiai fejlődés, az elektromos gépjárművek és a napelemes rendszerek térnyerése folyamatos szakmai fejlődésre készteti a tűzoltókat.

Így az élethosszig tartó tanulás igénye hozzánk is beköszöntött. Minden tűzoltó ismeri az érzést, amikor adrenalintól fűtve kiérkeznek a kárhelyszínre, ahol már türelmetlenül várják őket a kétségbe esett bajba jutottak. Az arcuk mindent elárul, csak a tűzoltókban bízhatnak, akik saját testi épségüket sem sajnálva segítenek. Legyünk tehát büszkék a továbbiakban is erre a szép hivatásra – tette hozzá a százados – és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezután is Szent Flórián példájához méltón szolgáljuk embertársainkat.

Az elmúlt napokban több ünnepséget is tartottak Flórián napja alkalmából a megyében, amelyeken számos somogyi tűzoltó vehetett át elismerést kimagasló teljesítményéért.

Fotó: SMKI