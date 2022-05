A kórus Bonis Bonadíjas karnagya, Pap Tamás könnyen megnyerte diákjait, hogy gyermekkora szeretett falujában – ahol jelenleg is élnek szülei– ismét megörvendeztessék a közönséget, hiszen korábban, a 2014-es Helikonról hazafelé is betértek Kaposmérőbe. Akkor az építendő Angster-orgona javára énekeltek. A fiatalokat Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztor köszöntötte, kiemelve: küldetésük van, hiszen református iskolába járnak, s ezt a vallást gyakorolják. A hit ugyan nem érdem, de kötelez, és örül, hogy a vegyes kar ennek tükrében ajándékozza meg a publikumot. Azt kívánta, továbbra is belső elköteleződésből dicsérjék Istent, s így lángoljanak majd később szülőkként és gyülekezeti tagokként is. A tíz éve zajló, hagyományos Mérői Zenei Estek-sorozat keretében tartott koncerten a pécsi vegyes kar zsoltárokat szólaltatott meg; egyes részletek franciául majd magyarul hangzottak el. Egyházi és világi kórusművekből válogatva adtak ízelítőt gazdag repertoárjukból, melyben a komolyzene mellett a könnyűzene is megtalálható. A hangversenyt követően az orgonához is felmentek a kórustagok, hogy karnagyukkal együtt „zengedezzenek” az újjászületett hangszerrel – ahogy az egyik kórustag nyilatkozott. A vegyes kar produkcióját nagy tapssal ismerte el a közönség, az egyházközség hívei szeretetvendégséggel viszonozták a jótékonysági koncert közreműködőit. Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztortól megtudtuk: a hangversenynek köszönhetően jelentős összeg gyűlt össze a templomtorony süvegének cseréjéhez, ám folytatódik a gyűjtés, hogy a tervek szerint a nyáron elkezdődhessenek a munkálatok. Lőrincz S.



Forrás: KMB

Pécsi kórus jótékonykodott

Fotó: KMB