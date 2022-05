A szakmai zsűri a beérkezett 59 jelölésből 11-et bocsátott szavazásra, ezekre összesen több mint 7000 voks érkezett. A nyertes a Deseda-tó körül futó kerékpárút lett 1964 szavazattal, ezzel elnyerte „Az év kerékpárútja 2022” címet.

Révész Máriusz is nyeregbe pattant és kipróbálta az Év Kerékpárútja cím újdonsült birtokosát.

Forrás: Lang R.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár a táblaavatáson elmondta: a kormánynak az a célja, hogy Magyarország 2030-ra a legélhetőbb országok közé tartozzon.

Felavatták a táblát.

Forrás: Lang Róbert



Hozzátette, nagyszerű olyan városokkal együtt dolgozni, mint Kaposvár, mert ebben partnerek és élnek a különféle pályázati lehetőségekkel. Az esemény után több tucatnyian pattantak kerékpárra és tekerték körbe az év legjobb útját.

Versenyezni kell a telefonokkal

Révész Máriusz a táblavatáson arról is beszélt, céljuk, hogy minél több sportolási lehetőséget tudjanak kínálni a fiataloknak. – A mobiltelefonokkal versenyképes élményt kell nyújtani a gyerekeknek – mondta az államtitkár. – Lepukkant, büdös és szúrós pokrócú turistaházakkal és ócska kerékpárutakkal ez nem megy. Olyan dolgokat kell építeni, létrehozni, hogyha a fiatalok az iskolában elmesélik milyen élményben volt részük, akkor más gyerekek is kedvet kapjanak az aktív kikapcsolódáshoz. Kaposvár ebben élen jár – hangsúlyozta Révész Máriusz. Az eseményen Szita Károly polgármester elmondta, Kaposvár a jövőben több fejlesztést is tervez.