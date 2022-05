A nagybajomi Csokonai-iskolában több évtizedes hagyomány, hogy a tanév végéhez közeledve színpadon mutatkoznak be a diákok. A zsúfolásig telt művelődési házban újságpapírból hajtogatott szoknyában, kukazsákból készített estélyi ruhában, lufiparókában vonult a színpadra tanár és diák a Csokonai-esten.



– Az újrahasznosítás jegyében állt össze a divatbemutató. A több mint kétórás műsorban szinte minden évfolyam képviselte magát, a tehetséges diákjaink ilyenkor több produkcióban is megmutatják magukat – mondta Varga Csaba magyar szakos tanár, az esemény szervezője. Zumba-bemutató, vidám dalcsokor, színpadi jelenetek, mesék és versek követték egymást, és a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is lehetőséget kaptak bemutatkozni. Kerekesné Pytel Anna az alsóbb évfolyamosokat furulyázni tanítja, az est folyamán ők is megmutathatták, hogy hol tartanak a közös zenélésben.



A tantestület tagjai is színpadra léptek egy közös éneklés erejéig. – Fontosak ezek az alkalmak a diákoknak, tanároknak és szülőknek egyaránt, hisz azzal, hogy színpadra állítjuk a diákokat, önbizalmukat, tartásukat, és koncentrációs képességüket is észrevétlenül fejlesztjük – mondta a tanár. – A gyerekek mindig izgatottan várják az estet, és szívesen beszámoltak az élményeikről is.

– Én egy mesét mondtam, amivel a mesemondó versenyen első helyezést értem el a Csokonai-napokon, de már tavaly is nyertem, és szerintem jövőre is indulni fogok – mondta a másodikos Dávid Dalma.



– Én furulyáztam és az énekkarral is szerepeltem. Kicsit izgultam, de mindkettőt nagyon szeretem – mondta a hasonló korú Kiss Adél.