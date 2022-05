Az új evangelizáció nagy hatású képviselője lelkigyakorlatos központot működtet Németországban és mintegy negyedszázada végzi missziós szolgálatát. A világszerte ismert Szent József rendi szerzetes nővér gyakori vendég Magyarországon, és nem először fordult meg Somogyban sem, hogy gyógyító lelkigyakorlat keretében adjon tisztánlátást, reményt és hitet a résztvevőknek – azt nyomatékosítva: sebzettségünk gyógyítható. Az érdeklődő hívek amolyan lelki „wellness” keretében, lelkiismeret-ébresztő előadások, megrendítő tanítások során, illetve az elmélyült imában s az érlelő csöndben kaphattak választ kérdéseikre, de megtapasztalhatták a közös dicsőítésben rejlő erőt is, csakúgy, mint a rózsafüzér és a szentmise ajándékait is. Vagy a bűnöktől való szabadulás felszabadító erejét, hiszen a Kaposvári Egyházmegye több papja is gyóntatott.





Személyes az istenkapcsolat

A lelkigyakorlaton – amelyre az ország számos településéről sereglettek össze gyógyulni vágyó világiak s egyháziak – a nemzetközi hírű karizmatikus szerzetesnővér és előadótársa segített a résztvevőknek nagy lépést tenni előre személyes istenkapcsolatuk megélése, valamint lelki békéjük meglelése terén.