Csütörtökön már 30 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála. Megjelentek az első fecskék a vízparton, feltűntek a ráérő napozók és az óvatos fürdőzők. A Deseda partja is gyorsan benépesült, ahogyan ez várható akkor is, ha majd naptár szerint is megérkezik az idei nyár.

Fotók: Lang Róbert