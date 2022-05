A tiltakozás alkalmával, szombat délelőtt kétszer 45 percre zárták le a Kadarkút és Bárdudvarnok között található útszakasz egy-egy sávját rendőri jelenlét mellett. Amint autók közeledtek saját kezűleg készített transzparensekkel figyelmeztették őket, hogy lakott területre értek és itt nem csak a tiltakozó megmozdulás idején, de mindig lassan és körültekintően kell áthaladni.

Ötvenes sebességkorlátozó tábla emlékeztet a településrészen erre a tényre, de sajnos gyakran fittyet hánynak a sofőrök erre a szabályra.

A nagypusztaiak egyet akarnak: biztonságos közlekedést!

Forrás: Lang Róbert

– Azért hívtuk életre ezt a demonstrációt, hogy az autósok megértsék, az ide kihelyezett ötvenes tábla nem azért van, hogy nekik bosszúságot okozzon, hanem azért, hogy az itt élő családokat egész egyszerűen biztonságban tartsa – mondta Nagy Andrea a tiltakozás egyik ötletgazdája.

Hozzátette: az itt élő családoknak is joguk van ahhoz, hogy biztonságban átkelhessenek az úton, elérhessék a buszmegállót, vagy engedhessék a gyerekeiknek, hogy a járdára kimenjenek. Mert a nagypusztai szülők szerint még ez is veszélyes lehet a településrészen.

Sok a kisgyerek a Nagypusztán

– A járdára sem merem kiengedni őket, múltkor is itt volt baleset nem messze, még jó, hogy épp nem járt arra senki, mert nagyobb tragédia is lehetett volna, mondta Barbara, aki gyermekeivel figyelte a most feltűnően lassú autósorokat a házuk előtt. Ott ahol tavaly az árokban landolt egy kocsi, de az nem az első baleset volt már, tette hozzá a fiatal édesanya.

Az 55 lakóból 18 gyerek is él Nagypusztán.

Forrás: Lang R.

Nem csak Nagypuszta gondja a száguldás és a balesetek, hanem Bárdudvarnoké is, ezért is biztosította támogatásáról a tiltakozókat Mester Balázs, a település polgármestere. – Akik főutak mentén élnek, a mindennapokban a saját bőrükön érzik, hogy a forgalom egyre csak nő. Mindenki siet, rohan valahova és nem foglalkoznak azzal, hogy ott mások is élnek. Sajnos ebből tragédiák sora következik az egész országban – mondta a településrész képviseletét is ellátó polgármester.

Idősek és fiatalok, gyerekek és felnőttek is részt vettek a demonstráción, közel ötvenen. Nagypuszta mellett Kadarkútról és Bárdudvarnokról is érkeztek résztvevők a tiltakozásra. A cél egy volt, hogy biztonságosabbá tegyék otthonukat. Borbulya Mártonné itt nőtt fel, az élet máshova sodorta, majd férjével tért ide vissza. – Az volt a tervünk, hogy itt öregszünk meg. Még mindig ez a célunk, csak szeretnénk, ha biztonságosabb lenne itt az élet. Érdemes eljönni Nagypusztára hétköznap 7 és 8 óra között, mert bárki megtapasztalhatja a sűrű átmenő forgalmat, mondta Borbulya Mártonné.

Állandó traffipax kellene

Hozzátette: már csak azért is fontos volna biztonságosabbá tenni a közlekedést, mert a Nagypusztán élő 55 lakóból 18 gyerek is van.

Lassu Béla szerint azzal, hogy nem tartják be az autósok a szabályokat – és gyakorlatilag átszáguldanak a településrészen, – az itt élők alapvető jogai sérülnek. – Hiába van ötvenes tábla kitéve, az autósok gyorsan mennek, ha az ember itt él az alapvető emberi jogok sérülnek. Ha ennek nem lehet józan ésszel jogot szerezni, ennek érvényesítése a rendvédelmi hatóságok feladata, mondta. Lassu Béla hozzátette: ha másként nem megy vagy állandó sebességmérővel, vagy gyakori méréssel szerezhetnének ennek érvényt a rend őrei.

Megkerestük a lakók által felvetett problémával a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy megtudjuk, mit tesz a hatóság az útszakaszon a szabályok betartatásáért.

A hatóság írásos válaszában úgy fogalmazott: a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a megye teljes területén, napi rendszerességgel végez ellenőrzéseket a biztonságos közúti közlekedés érdekében.

Arra a kérdésre, hogy fix vagy rendszeres sebességmérést elképzelhetőnek tartanak -e a településrészen, úgy fogalmazott a rendőrség: baleseti gócpontoknál telepítenek forgalomellenőrző eszközöket, s itt fokozzák a rendőri jelenlétet. Azonban a megyei kapitányság tájékoztatása szerint, Somogyban nincsenek baleseti gócpontok.

Pedig a Bárdudvarnokot Kadarkúttal összekötő útszakaszon – ahol Nagypuszta is található – az elmúlt öt évben 7 könnyű, 4 súlyos és 1 halálos baleset történt.

Ez utóbbi két hete, éppen Nagy Andrea háza előtt. A szombati demonstráción még látszottak a baleseti helyszínelés nyomai az aszfalton.