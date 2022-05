A megyében 146 hektáron foglalkoznak bodzatermesztéssel. Fodor István zselickisfaludi kertjében is teljes virágzásban van a bodza. A gyógynövénygyűjtő minden évben felhasználja a fehér virágokat. – Fél centis szárral érdemes szedni, majd a padláson drótra rakva kell szárítani, alá kerüljön papír, amelyre a virágok potyoghatnak – mondta el a gyűjtő. Hozzátette: szárítva teaként fogyasztják a virágokat, de készítenek belőle szörpöt is és palacsintatésztába rakva kisütik. Megjegyezte: a bodzának számos jótékony hatása ismert. – Szabályozza a veseműködést, tartósan fogyasztva csökkenti a vérnyomást, a virágból készült tea megfázásnál köptető és izzasztó hatású, mandula- és torokgyulladás ellen pedig régen tejjel leforrázva ajánlották – emelte ki Fodor István.



Perger-Wenszky Lilla lullai termelő a bodzavirágból szörpöt készít, amelyet vendégházukban meg is kóstolhatnak a hozzájuk látogatók, vagy a kézműves somogyi piacokon meg is vásárolhatjuk tőle. – Saját udvarunk virágaiból készítjük főzve a szörpöt, tavaly 50 liter lett belőle, idén is legalább ennyit készítünk, mert nagyon népszerű – mondta el a termelő. Hozzátette: egy jól bevált receptet használ évek óta, még tavalyról is van pár üveg szörpjük, de a napokban készülnek a frissek.



– A hét vége fele indulunk, egy szörpüzem veszi át tőlünk a felvásárolt virágokat, és szárítva tea lesz belőle – mondta el Puskás Ferencné, aki több mint negyven éve vásárolja fel a gyógynövényeket Kaposmérőben. Azt tapasztalja, hogy élénkült az érdeklődés a felvásárlás iránt. – Árat még nem tudunk, valószínű hasonló lesz, mint tavaly – tette hozzá. – Kevés a pénzük az embereknek, ezért keresik a mellékest, és a gyógynövénygyűjtés segíthet a családoknak. Megjegyezte: idén szép egészségesek és sok is van a virágokból. A bodza csetéjére is van kereslet, amelyet gyógyszeralapanyagként vagy élelmiszeripari színezőanyagként használnak fel. A bodza mellett hársvirágot, csalánt is vásárolnak fel.



Somogyban korábban nagyobb területen foglalkoztak bodzával, de évek óta folyamatosan csökken a terület. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint a megyében 146 hektáron termesztenek bodzát, a legnagyobb terület Somogyacsán van, 51 hektár. Nemesdéden 21, Vésén 11, Marcaliban 10, Bodrogon 5 hektáron szüretelik a virágot.





