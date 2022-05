A város 430 millió saját forintból végzi a beruházást, amelyre azért volt szükség, mert a löszös partfal egy nagyobb esőzésnél megindulhat. A munka 75 százalékával már elkészültek.

Később döntenek arról, hogy a parkolás és a várakozás újra szabad lesz-e a Buzsáki utcában. Szita Károly kiemelte: további statikai vizsgálatok fogják megállapítani, hogy folytatják-e a megerősítést az Arany János utca felé. Kicserélik az atlétikapálya burkolatát, a támfal előtt fedett futófolyosót alakítanak ki és lelátókat is építenek.

A május hatodikai határ­időt nem tudták tartani, mert a vízmosások üregeket képeztek és idő kellett a helyreállításhoz. Jelenleg a vasbeton zsaluzása zajlik, jövő héten a gerendákat, pilléreket teszik be, megoldják a vízelvezetést és új kerítést is építenek. Góz Lilla





