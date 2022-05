Érdekesség, hogy Szita Károly is a megyei mérnöki kamara rendes tagja, így ő is avatóbeszédet mondott. Kaposvár polgármestere kiemelte, hogy a mérnöki és építészi szakma egyaránt azért dolgozik, hogy az országban jobb legyen, és egy város gazdasága akkor erős, ha vannak szakemberei. Rámutatott, hogy míg korábban panelrengetegeket lehetett felhúzni, most a fenntarthatóság az építők és tervezők közös felelőssége. A kamarai alapítók közül megemlítette Papcsik Jenő és Kampis Miklós munkásságát. Az avatáson kamarai díjban részesült Zanatyné Uitz Zsuzsanna energetikai szakmérnök, távfűtési üzemvezető, aki energetikai szaklapokba is publikál és előadásokat tart. A díjazott köszönetet mondva arról beszélt, hogy modern, környezetbarát távfűtési rendszert alakítottak ki Kaposváron, és a készülő zöldfűtőmű megkoronázza majd erőfeszítéseiket a megújuló energiaforrások minél nagyobb használatának terén.

Érdekképviseletet látnak el

A kamara legfontosabb funkciója az érdekképviselet, mondta a megnyitón külön köszöntött Lucz Géza, aki korábban 16 évig alelnöke, és 4 évig elnöke is volt a Somogy Megyei Mérnöki Kamarának. A kamara nagy utat járt be azóta, hogy egy alulról építkező folyamat részeként Zamárdiban elhatározták, hogy létrehozzák az országos mérnöki kamarát, amely már 26 éve működik. Alapító tagként fontosnak tartja, hogy minél többen érkezzenek fiatalok a kamarai szervezetbe.