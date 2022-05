Gyártósori alkalmazottakat, hegesztőket, mérnököket és forgácsolókat egyaránt keresnek, s a juttatások között cafeteriát, s ingyenes céges buszjáratot is kínálnak.

– A szaktudáson kívül a munkahelyi tapasztalatnak nagy jelentősége van a felvételkor – hangsúlyozta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) általános alelnöke. – A megfelelő gyakorlat garanciát jelenthet az elhelyezkedésre. Sok somogyi cégnek van szüksége az új munkaerőre, a tanév végén számos fiatal kíván majd munkába állni.



A Suprajit Hungary Kft. siófoki gyárában jelenleg 350-en dolgoznak, s tervek szerint az ősz elején már több mint 400 munkatársat foglalkoztatnak. Józsa Zsófia HR-vezető elmondta: alapvetően kétfajta termék gyártásával foglalkoznak. Az autóipari megrendelőknek mechanikai kábelszerelvényeket, illetve motorikus fejtámlavázakat készítenek és van egy jelentős autóiparon kívüli üzletáguk is a kábelszerelvények piacán. – Az új tulajdonosnak határozott fejlesztési és bővítési elképzelése van – hangsúlyozta. – A cég további piaci növekedéssel számol, s ehhez új munkatársakra lesz szükség.

A gyártósori munkatársakon kívül szerszámkarbantartók, valamint mérnökök jelentkezését is várják. A somogyiakon kívül Fejér és Veszprém megyei szakemberek is dolgoznak náluk, s a most meghirdetett álláslehetőségekre is várhatóan elsősorban a balatoni régióból jelentkeznek majd.



Nyolcórás, két műszakos munkarend, valóban emberséges, humánus és családtámogató cégkultúra, saját állományban állandó foglalkoztatás – a társaság többek közt ezt kínálja, s a dolgozók a cég öt ingyenes buszjáratát is igénybe vehetik 40 kilométeres körzetből.