– A kétkazettás magnó, a music center vagy egy jobb automata mosógép nagy szám volt a nyolcvanas évek végén – mondta Meiszner Péter, aki a Széchenyi kereskedelmi iskola elvégzése után 1989-ben a Zselic áruház műszaki osztályán kapott állást. – A tehetősebbek CD-t vettek, de a vásárlók többsége 30 éve még alapvetően bakelitlemezt kért. Neoton Família, Szandi, Dolly Roll: ezekből is nagy mennyiség fogyott, sokan kerestek Tina Turner-, Boney M.-, vagy épp Roxette-albumot. A 90-es években aztán gyors és látványos fejlődésnek indult a kereskedelem, s ahogy fokozatosan nyíltak az új boltok, áruházak, úgy szűnt meg több régi ismert üzlet is. Erre a sorsra jutott az Elektrika, a Titán és a Csibi is.



A díjazott édesapja is kereskedő volt, így már kamaszként volt némi rálátása a szakmára. Meiszner Péter úgy érzi: fiatalon alapvetően jó döntést hozott, ha most kezdené a pályát, valószínűleg ismét ezt választaná. Egy év nagykanizsai sorkatonaság után az egyik kaposvári házépítők boltjában dolgozott, később Igalban műszaki és gazdaüzletben helyezkedett el, s 2019 óta a Kapos Coop Zrt. kaposmérői ABC-áruházának üzletvezető-helyettese. A 49 éves férfi szerint a kereskedőket manapság gyakran elárasztják a napi teendők, de a hatékony tervezés, szervezés gördülékennyé teheti a munkát. A legnehezebb feladatnak azt tartotta, amikor Igalban egy új üzletet kellett kialakítani, s úgy érzi, hogy a műszaki terület után eredményesen váltott az élelmiszer-kereskedelemre.



– Ismerni kell a vevők igényeit, s ehhez tanácsos igazítani a megrendelést – hangsúlyozta. – Boltunkban több mint ezerfajta terméket forgalmazunk, nem lehet kicentizni a rendelést, különösen a friss áruk esetében. Folyamatosan szükség van kenyérre, tejre, tejtermékre, húsra, zöldség-gyümölcsre is. A vásárlók nagy része árérzékeny, de ha egy helyen minden szükséges árut megtalálnak, akkor szerintem visszatérnek, így tovább bővülhet a forgalom. Annak idején megtanultam: legyen szó bármilyen helyzetről, a segítőkész, higgadt kereskedő számíthat sikerre, az előzékenység alap a szakmában.

Egy másik somogyi munkáját is elismerték a szövetkezetek napja alkalmából: Kovács Gyulának, a Kapos Coop Zrt. területi kereskedelmi vezetőjének a Szövetkezeti Érdemrendet ítélték oda. Az elismerést Szunyog Csabának, a társaság ügyvezető igazgatójának előterjesztésére adományozták.



Meiszner Péter, ha most kezdené, akkor is a kereskedelmet választaná

Fotó: Lang Róbert