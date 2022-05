Jótékonykodásra buzdítottak a megye vadászhölgyei

Jótékonysági sütivásárt tartottak egy dzsúdóklub anyagi fellendítésért a Somogy Megyei Vadászhölgyek Klubja. A szerveződés több mint egy évtizede minden évben segíti egy-egy somogyi rászorulón. Támogattak már kórházat, iskolát, idén a lábodi dzsúdóklub kapja a házi készítésű süteményekből befolyt adományokat.

– Csaknem ötvenféle süteményt hoztunk, és dzsúdóbemutatót is tartottak volna a támogatottjaink, ám ők most Győrben, a Diákolimpián mutatják be, mit tudnak – mondta Bartal-Kovács Judit, miközben a süteményes tálcákat rendezte az asztalon.

– Nekünk is van egy alapítványunk, mi is mindig süteményt árulunk, ez mindig bejön. Már amikor megérkeztünk, kinéztem ezt a barack formájú sütit – mondta Ellenberger Zsuzsanna, miközben süteményeket válogatott családjának.

Fotók: Kovács Tibor